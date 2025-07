Elisa De Almeida jubile: pour l'instant, la France fait tout juste dans cet Euro. Photo: Getty Images

Florian Paccaud

Pas de miracle pour les Néerlandaises, dimanche au Parc Saint-Jacques. Obligées de s’imposer par trois longueurs d’avance pour continuer leur aventure en Suisse - ou compter sur une contre-performance anglaise face au Petit Poucet gallois -, elles n’ont rien pu faire face à l’armada offensive de l’équipe de France. Corrigées 4-0 par l’Angleterre mercredi au Letzigrund, les Pays-Bas ont toutefois montré un tout autre visage durant la première période. Avant de s’effondrer face aux accélérations de Delphine Cascarino et consoeurs.

Logiquement, les Lionnes ont été les premières à se ruer à l’attaque, avec une frappe de Victoria Pelova très bien détournée par Pauline Peyraud-Magnin (2e). Le ton était donné et la gardienne tricolore n’allait pas chômer durant les 45 premières minutes. Mais les Bleues, qui avaient marqué 20 buts lors des six derniers matches et l’éviction de Wendie Renard et Eugénie Le Sommer, n’ont pas tardé à réagir, avec un joli numéro de Delphine Cascarino et une frappe de Sakina Karchaoui, bien captée par Daphne van Domselaar (7e).

Les Bleues ont douté

Les 34’144 spectatrices et spectateurs croyaient que la messe était dite lorsque Sandie Toletti a célébré ses 30 ans en ouvrant le score d'une frappe croisée à l’orée de la surface (22e). Comme les Anglaises assuraient le spectacle contre le Pays de Galles, les Néerlandaises devaient marquer à quatre reprises face à une équipe qui restait sur dix succès de rang. Mission impossible? Les championnes d’Europe en 2017 n’ont pas baissé les bras, rétablissant la parité moins de cinq minutes plus tard. Une première reprise de Chasity Grand a contraint la gardienne tricolore à une parade compliquée. Mais le ballon est revenu dans les pieds de Pelova, qui logeait le cuir au bon endroit d’un tir puissant sous la transversale (26e).

Delphine Cascarino a réussi un joli doublé pour les Bleues. Photo: AFP

Sur le banc de touche, Laurent Bonadei ne paraissait pas serein. Encore moins après les deux occasions que s’est procurées Lineth Beerensteyn (34e, 35e). La future coéquipière de la Genevoise Smilla Vallotto à Wolfsburg était plus en veine sur l’action suivante: après un bon débordement de Pelova, l’attaquante a certes manqué sa reprise mais Selma Bacha a propulsé le ballon au fond de ses propres filets (41e). Le suspense était relancé et les fans oranje pouvaient se remettre à rêver.

Le show Delphine Cascarino

Conscientes du danger, les Françaises ont mis la pression au retour des vestiaires. Mais Cascarino a manqué une belle occasion de donner une grosse bouffée d’air à ses supporters (52e). L'ailière de San Diego s’est bien reprise en récupérant un ballon à mi-terrain, partant en contre et mettant sur orbite Marie-Antoinette Katoto qui remportait son duel contre la portière néerlandaise (61e).

Les «Delphine, Delphine» pouvaient raisonner dans les travées du Parc Saint-Jacques. Car, juste après son assist, la Française, logiquement élue joueuse du match, s’est offert un doublé en moins de cinq minutes: d’abord sur un maître-tir en pleine lucarne (64e), puis en reprenant victorieusement un tir de Katoto repoussé par les deux poteaux (67e).

En attendant l’Allemagne

Dix minutes de folie qui ont même réussi à faire taire le fabuleux public néerlandais, alors que Karchaoui scellait le score sur penalty dans les arrêts de jeu. Une triste fin pour la «marée oranje» qui a animé les villes de Lucerne, Zurich et Bâle. Encore ce dimanche, les fans néerlandais ont mis l’ambiance dans la cité rhénane: à 2 heures du coup d’envoi, les gens, peu importe le maillot, dansaient devant le stade sur les musiques passées depuis l'Oranje Bus, dont Henk van Beek nous avait conté l’histoire.

Les Françaises valident leur qualification en décrochant un onzième succès de rang. En sortant indemne du groupe de la mort et au vu de leur seconde période, elles s’imposent, avec les Espagnoles, comme les favorites du tournoi. Samedi prochain au Parc Saint-Jacques, elles devront confirmer ce statut contre l'Allemagne, tandis que l'Angleterre affrontera la Suède, jeudi au Letzigrund. Deux affiches qui annoncent, dans la lignée de cet Euro, un magnifique spectacle, tant sur le terrain que dans les tribunes.