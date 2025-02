Née à Genève d'un père suisse et d'une mère norvégienne, Smilla Vallotto a grandi à Stavanger. Mais elle l'assure: si elle a le bonheur de marquer ce mardi soir, elle célébrera son but sans hésiter.

Smilla Vallotto, comme chez elle à Stavanger. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Si je vais célébrer si je marque un but? Bien sûr que oui! Je joue pour l'équipe de Suisse et j'en suis fière, il n'y a même pas de débat», a répondu Smilla Vallotto ce lundi en conférence de presse, avec une vue plongeante sur le joli petit stade du Viking Stavanger, où la Nati s'apprête à défier la Norvège ce mardi (18h). Si la question a été posée à la Genevoise, c'est bien parce qu'elle possède également la nationalité norvègienne par sa mère, et qu'elle a vécu ici-même, à Stavanger, de 4 à 16 ans.

Pia Sundhage: «J'ai de la chance de pouvoir la sélectionner»

«Théoriquement, j'aurais pu jouer pour la Norvège, bien sûr. J'ai fait des sélections juniors, mais je n'ai pas senti une confiance absolue. Et puis, en M19, la Suisse m'a proposé de venir et je me suis tout de suite sentie bien. La Suisse m'a accordé beaucoup de confiance et j'ai apprécié. Dès lors, c'était clair pour moi de jouer pour la Suisse», explique aujourd'hui la très dynamique milieu de terrain.

Assise juste à côté d'elle, Pia Sundhage sourit. «J'ai de la chance de pouvoir sélectionner Smilla», assure la sélectionneure, qui en a fait une de ses femmes de base à mi-terrain. Si Lia Wälti apporte son expérience et son leadership au coeur du jeu, le caractère et la vision du jeu de Smilla Vallotto en font son complément idéal.

Smilla Vallotto et sa sélectionneure Pia Sundhage. Photo: TOTO MARTI

La Genevoise, qui joue à Hammarby, en Suède, connaît évidemment bien l'équipe norvégienne, elle qui a même joué avec certaines de ses adversaires du soir lorsqu'elle évoluait à Stabaek, dont sa très bonne copine Justine Kielland. «C'est une équipe très physique, qui a des individualités de premier plan. Le problème de la Norvège a toujours été de jouer en équipe, de trouver une bonne alchimie. Pour moi, bien sûr, ce sera un match spécial, c'est évident!»

Une réaction attendue après le 0-0 contre l'Islande

Pas contente de sa première période à Zurich face à l'Islande (0-0), la milieu de terrain entend bien élever le niveau ce mardi. Autant pour donner quelques regrets à la Norvège, peut-être, que pour aider la Nati à préparer au mieux l'Euro 2025 en prenant un point, voire trois, dans ce deuxième match de Ligue des Nations. La France est aujourd'hui en tête du groupe, devant l'Islande et la Suisse (un point chacune) et la Norvège (zéro).