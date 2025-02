L’Euro approche et les certitudes de Pia Sundhage vacillent.

1/7 Pia Sundhage veut revoir sa composition d'équipe après le 0-0 contre l'Islande. Photo: TOTO MARTI

Lucas Werder

Un 0-0 qui interpelle Pia Sundhage! Après des prestations encourageantes face à l'Angleterre, la France et l'Australie en fin d'année dernière, l'équipe de Suisse a marqué un coup d'arrêt en concédant un match nul contre l'Islande. Ce 0-0, en ce début d'année décisive avec l'Euro en ligne de mire, laisse Pia Sundhage perplexe. Plus que le résultat, c'est surtout la première période qui inquiète la sélectionneure.

«Ce n'était pas bon du tout. Les joueuses le savaient elles-mêmes à la pause», tranche la technicienne suédoise. Avant la rencontre, un partage des points contre l'adversaire supposé le plus faible de la Ligue des Nations n’aurait pas été satisfaisant. «Mais après cette première mi-temps médiocre, je dois l'être maintenant», concède Pia Sundhage. Elle retient néanmoins une réaction positive après la pause: «La seconde période était bien meilleure.»

Des absences et des doutes

Privée de Géraldine Reuteler et Ramona Bachmann, deux cadres en difficulté ces derniers mois, Pia Sundhage a dû revoir ses plans. Touchée musculairement, Reuteler manquera aussi la rencontre de mardi contre la Norvège et sera remplacée par Sandrine Mauron, la Nord-Vaudoise du Servette FC. Bachmann, qui reprend progressivement le rythme avec Houston, pourrait quant à elle grappiller du temps de jeu en seconde période à Stavanger. Au-delà de ces absences, le onze de départ aligné contre l’Islande ressemblait fortement à celui que Sundhage envisageait pour l’Euro. «C’est ce que je pensais… mais après ce match, je n’en suis plus si sûre», lâche-t-elle.

Si elle n’entend pas bouleverser son système défensif à trois, elle envisage néanmoins des ajustements. «Nous allons changer de joueuses pour trouver la meilleure combinaison», assure la sélectionneure. L’Euro approche, et les certitudes de Pia Sundhage vacillent.