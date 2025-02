Alors que ses coéquipières de l'équipe nationale ont déjà recommencé le deuxième tour, la saison d'Ana Maria Crnogorcevic (34 ans) n'a pas encore commencé. Elle explique pourquoi cela pourrait être un avantage pour Ramona Bachmann et elle lors de l'Euro.

Cela se voit un peu sur le visage d'Ana Maria Crnogorcevic (34 ans). Au poste d'ailière droite, la recordwoman des sélections avec la Nati n'a pas eu la partie facile lors de l'ouverture de la Ligue des Nations contre l'Islande (0-0). «Je ne suis certainement pas encore tout à fait là où je peux être», admet la joueuse de l'Oberland bernois elle-même. Mais ce n'est pas vraiment surprenant. En effet, alors que ses coéquipières de l'équipe nationale ont déjà entamé le deuxième tour avec leurs clubs respectifs il y a plusieurs semaines, Ana Maria Crnogorcevic est encore en pleine préparation de la saison avec Seattle Reign.

En NWSL, la nouvelle saison ne commence que le 15 mars. Et alors que de nombreuses ligues européennes sont en pause estivale pendant l'Euro, les Etats-Unis jouent sans interruption. Cela pourrait avoir pour conséquence qu'Ana Maria Crnogorcevic et sa collègue de la Nati Ramona Bachmann, qui est sous contrat à Houston, ne rejoignent la Nati que peu avant le début de l'Euro. Les deux joueuses nationales les plus expérimentées risquent ainsi de manquer la majeure partie de la préparation.

Ana Maria Crnogorcevic lève toutefois légèrement l'alerte. «L'Association suisse de football est déjà en contact avec Seattle pour que je puisse peut-être manquer un ou deux matches et rejoindre l'équipe nationale plus tôt. Je pense que le club fera un geste en ma faveur», déclare la recordwoman, confiante.

Le calendrier des matchs de la NWSL est-il un avantage?

Les responsables de Seattle Reign sont déjà conciliants pour le rassemblement actuel. Dimanche dernier encore, l'attaquante se trouvait en camp d'entraînement avec son club et étit titulaire lors de la victoire 1-0 en match amical contre Bay FC. Pourtant, Ana Maria Crnogorcevic devait rejoindre le camp de l'équipe nationale à Pfäffikon, dans le canton de Schwyz, dès le lendemain matin.«"Nous avons donc convenu que je ne jouerais que la première mi-temps. Pendant la pause, j'ai immédiatement pris une douche et je suis partie à l'aéroport», raconte Ana Maria Crnogorcevic.

En vue de l'Euro, l'engagement aux Etats-Unis de la joueuse aux 164 sélections pourrait même s'avérer être un coup de chance. En effet, alors que l'Euro marque la fin d'une longue saison pour les joueuses employées en Europe, le tournoi arrivera en plein milieu de la saison pour elle.

«C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de partir aux États-Unis malgré d'autres offres», explique-t-elle. «En Espagne, nous avions cinq jours de pause hivernale, je jouais pratiquement sans arrêt de juin à août. Nous avons vu les effets que cela pouvait avoir lors des Jeux olympiques d'août dernier. Alors que les États-Unis ou le Brésil étaient en pleine possession de leurs moyens, il manquait quelques pourcents à l'Espagne».

A Barcelone, jouer à 60% suffisait

Autre facteur décisif pour le retour d'Ana Maria Crnogorcevic en Amérique du Nord: le niveau de la ligue américaine. «C'est nettement plus compétitif que dans de nombreuses ligues européennes», est-elle convaincue. «Pour moi, en vue de l?euro, il est très important que je sois sollicitée à 100% chaque week-end. Avec Barcelone, il me suffisait de ne jouer qu'à 70 ou 60%».

Il faut désormais élever le curseur avec la Nati. «Si nous n'atteignons pas notre niveau, ce sera difficile contre n'importe quel adversaire», dit Ana Maria Crnogorcevic à propos du décevant 0-0 contre l'Islande. Mardi, il faudra corriger ce léger faux départ en se rendant en Norvège pour y affronter un autre adversaire que la Suisse retrouvera à l'Euro.