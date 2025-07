Un Euro très aquatique! Les footballeuses s'essaient à la baignade fluviale

L'Euro 2025 n'enthousiasme pas seulement sur le gazon: Diverses personnalités de l'étranger s'enthousiasment pour les rivières et les lacs suisses - et font de la baignade dans l'Aar, le Rhin et le lac de Thoune le point fort viral du tournoi.

Publié: il y a 5 minutes