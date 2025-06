Les Suissesses se sont rassurées avant le début de l'Euro. Photo: keystone-sda.ch

Florian Paccaud

Soulagement pour l'équipe de Suisse! À six jours du coup d'envoi de l'Euro (2-27 juillet), la troupe de Pia Sundhage a mis fin à une série de huit matches sans victoire. Jeudi à Winterthour, elle a facilement dominé la République tchèque (4-1), une équipe qui ne participera pas à l'Euro et qui est plus ou moins en vacances. Si l'opposition sera tout autre contre la Norvège au Stade Saint-Jacques, la Nati a rassuré le public et va pouvoir continuer à travailler avec sérénité.

Avec trois Romandes au coup d’envoi (Sandrine Mauron, Smilla Vallotto, Iman Beney), les Suissesses sont allées chercher leurs adversaires. Très agressives, la Nord-Vaudoise et la Genevoise ont récupéré beaucoup de ballons. Sans véritables attaquantes, les occasions ont toutefois tardé à venir. Mais la première a été la bonne: un ballon récupéré par Nadine Riesen a permis à Riola Xhemaili de délivrer les 7778 spectateurs et spectatrices de la Schützenwiese (24e).

Cet avantage n’a toutefois été que de courte durée. À la suite d’un corner, l’arrière-garde helvétique n’a pas réussi à dégager le ballon et Barbora Polcarova a profité du cafouillage qui a suivi pour égaliser (26e). Un cadeau qu’il ne faudra pas réitérer lors du Championnat d’Europe 2025. Livia Peng, qui a donc été préférée à Elvira Herzog dans les cages, n’a rien à se reprocher sur cette réussite. Sur l’ensemble de la partie, la future gardienne de Chelsea n’a que très peu été sollicitée.

Géraldine Reuteler dans ses oeuvres

Malgré cette égalisation, la Nati a remis le pied sur le ballon. Et Géraldine Reuteler a montré pourquoi elle avait été élue meilleure joueuse helvétique lors de la Swiss Football Night en janvier dernier. La milieu de terrain, replacée en attaque par Pia Sundhage, a été la joueuse la plus en vue sur le terrain. Si elle s’est d’abord heurtée à Barbora Votikova après une belle ouverture de Noelle Maritz (38e), elle a vu ses efforts récompensés juste avant la pause. Sur un ballon récupéré par Sandrine Mauron, Riola Xhemaili a, d’un superbe geste, mis sur orbite Reuteler, qui n’a pas tremblé pour inscrire son 14e but en sélection.

Avec quatre changements à la pause, Pia Sundhage a voulu faire jouer la concurrence pour que son équipe continue à aller de l’avant. Message reçu: servie dos au but, Svenja Fölmli s’est retournée pour servir Reuteler. La meilleure joueuse de la partie a offert un caviar à Vallotto, la Genevoise ne manquant pas pareille aubaine pour donner deux longueurs d’avance à ses couleurs.

Passant en 4-4-2 après la sortie de Smilla Vallotto et l'entrée en jeu de la Fribourgeoise Leila Wandeler, la Nati a continué à dominer les débats. Sydney Schertenleib a fait parler tout son talent et sa frappe a obligé la gardienne tchèque à une belle parade compliquée (75e). La pépite du Barça s’est à nouveau mise en évidence juste après, mais son tir est passé d’un rien à côté (77e). Wandeler, 19 ans, a failli fêter sa première sélection avec un but, mais elle n’a touché que le poteau (83e). Si Meriame Terchoune (87e) n’a pas été plus en réussite (88e), Fölmli a logiquement scellé le score en toute fin de match (89e)

Une victoire, des buts, une revue d’effectif: Pia Sundhage peut avoir le sourire: la Nati a parfaitement géré ce dernier match de préparation. Les Suissesses n’auront toutefois pas beaucoup de temps pour recharger leur batterie. Dès samedi soir, elles rejoindront leur camp de base au bord du lac de Thoune et rentreront dans leur bulle afin d’être prêtes pour leur premier match de l’Euro contre des Norvégiennes qui les ont déjà battues à deux reprises cette année.