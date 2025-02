Lia Wälti est à nouveau en pleine forme et très convaincante dans le derby de Londres. Géraldine Reuteler et Nadine Riesen ont connu un week-end moins agréable. Le point sur les Suissesses de l'étranger.

1/5 Géraldine Reuteler et l'Eintracht Francfort: sale semaine! Photo: Getty Images

Lucas Werder

La Ligue des Nations arrive et les Suissesses de l'étranger sont très attendues. Si Smilla Vallotto n'a pas encore repris, trêve hivernale oblige en Suède, ce n'est pas le cas de toutes les Suissesses appelées à affronter l'Islande et la Norvège les prochains jours. Pour rappel, Alisha Lehmann est blessée.

Arsenal et Lia Wälti dominent le derby

Cinq mois avant l'Euro à la maison, Lia Wälti est définitivement de retour! Lors de la victoire 5-0 dans le derby du nord de Londres contre Tottenham, la capitaine de la Nati est pour la première fois de l'année dans le onze de départ d'Arsenal lors d'un match de championnat. Devant 56'748 fans, dans un Emirates Stadium presque complet, la joueuse de l'Emmental réalise un match solide et joue 90 minutes. Après avoir dû subir une opération en novembre à cause d'un abcès, Lia Wälti a été absente pendant environ deux mois.

Le but de rêve de Meriema Terchoun avec Dijon

Meriame Terchoun a également passé un week-end réjouissant. Lors de la victoire de Dijon contre Reims (2-1), l'attaquante polyvalente de l'équipe nationale a marqué son troisième but de la saison d'une belle course en solo. Dijon consolide ainsi sa quatrième place, mais cela ne devrait pas suffire pour se qualifier pour une compétition internationale.

Francfort perd deux matchs de haut niveau

Après sept victoires consécutives, les deux joueuses suisses de Francfort, Géraldine Reuteler et Nadine Riesen, ont connu une semaine horrible. Elles ont d'abord perdu leur quart de finale de coupe contre le Bayern Munich (1-4) puis ont encaissé une claque (1-6) dans le match au sommet contre Wolfsburg. Dans la lutte à trois pour le titre de champion, l'Eintracht doit céder la tête du classement au Bayern.

Une première pour Sydney Schertenleib

Tout d'abord un dribble remarquable, puis un tir à ras de terre parfaitement placé - lors de la victoire 5-1 contre le FFC Madrid, Sydney Schertenleib (18 ans) a marqué son premier but pour l'équipe A du FC Barcelone. Le joyau de la Nati a fait sa cinquième apparition en Primera Division à un quart d'heure de la fin et a marqué le but final peu après.