Smilla Vallotto profite de quelques jours de vacances bien mérités et vote pour l'Espagne en finale de l'Euro. Photo: keystone-sda.ch

Florian Paccaud

Qui va gagner l'Euro? Réponse dès 18h en direct sur Blick ce dimanche! En attendant, plusieurs personnalités du football romand livrent leur pronostic.

Smilla Vallotto: 3-1 pour l'Espagne

Internationale suisse, joueuse de Wolfsburg

«Honnêtement, je pense que l'Espagne va gagner, mais l'Angleterre va se montrer redoutable. Même si elle n'a pas connu le meilleur Championnat d'Europe, elle va rendre la tâche très difficile à ses adversaires. Je pense que le score sera de 3-1 pour les Espagnoles. La Roja est très efficace devant le but, mais elle a quelques difficultés défensivement, donc les Lionesses parviendront probablement à marquer.»

Laura Felber: 2-1 pour l'Espagne

Défenseure de Servette Chênois, internationale suisse présente au dernier Mondial

«À mon avis, c'est l'Espagne qui va triompher, car c'est quand même l'équipe qui a le plus montré de jeu durant cet Euro. Je dirais 2-1. L'Angleterre, ça reste fort mais il y a quand même eu beaucoup de points faibles, notamment défensivement. Donc je pense que la Roja va en profiter et marquer. Par contre, l'Espagne n'a pas toujours été au top défensivement. Et les Anglaises ont de grandes attaquantes, donc elles vont forcément trouver la faille. Mais ça sera quand même un match serré et, au vu de l'enjeu, je ne pense pas que les deux équipes vont trop se découvrir.»

Maéva Clémaron: 2-1 pour l'Angleterre

Ancienne internationale française, passée cet été de Servette Chênois à Yverdon Sport

«Je pense qu'on va avoir droit à une très belle finale. Cette affiche, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le foot féminin. Il va y avoir beaucoup d'intensité, beaucoup de justesse technique et de très beaux duels. Les deux équipes vont proposer du beau football. Elles aiment jouer au ballon et avoir la possession. Elles ne sont pas du genre à attendre en bloc bas puis à jouer en contre, même si elles en sont capables. Durant cet Euro, l'Espagne a montré beaucoup plus de régularité dans ses performances, même si elle a quelquefois éprouvé de la difficulté contre des blocs bas. Elle mériterait peut-être de remporter le tournoi mais l'Angleterre, ça reste une très grosse équipe. On l'a vu depuis le début de la compétition, du moment où elle a mis en place son jeu et son intensité, elle s'est montrée très efficace. Je pense que cette fois-ci, les Anglaises vont rentrer dans leur match dès le début et appliquer leur plan de jeu avec du caractère. Car si elles ne le font pas, cela ne pardonnera pas contre l'Espagne. Il y a peut-être un peu l'affecte qui parle, vu que j'ai évolué durant trois saisons en Angleterre, mais je dirais que les Lionesses vont s'imposer 2-1.»

Noémie Potier: 2-1 pour l'Espagne

Noémie Potier voit bien une victoire de l'Espagne elle aussi. Photo: keystone-sda.ch

Joueuse de GC présente lors de la première semaine de préparation de la Nati

«Je pense que l'Espagne va gagner. Je dirais sur le score de 2-1, même si, plus il y a de buts, mieux c’est. J'espère que la Roja rentrera avec la Coupe à la maison car elle a réalisé un meilleur tournoi. C'est l'équipe qui sait le mieux jouer au ballon depuis derrière et joue très intelligemment. Elle est très forte offensivement et elle encaisse peu de buts. L'Angleterre sait aussi, la plupart du temps, bien faire tourner la balle. Mais elle se fait aussi parfois beaucoup dominer, voilà pourquoi je penche pour une victoire espagnole. Et aussi car il y a ma joueuse préférée, Alexia Putellas. En tout cas, je vais être au stade, je vais mettre mon maillot de l'Espagne et j'ai hâte de voir le spectacle.»

Laura Tufo: 2-1 ap pour l'Espagne

Détentrice du record de matches avec Servette Chênois

«Pour moi, c'est l'Espagne qui va gagner sur le score de 2-1. Je pense que les Espagnoles vont marquer en premier parce qu'elles ont une très bonne maîtrise du jeu et qu'elles arrivent à se créer pas mal d'occasions. Ensuite, l'Angleterre va réussir à égaliser parce que, comme on a pu le voir lors des derniers matches, elle arrive à remonter des situations compromises. Du coup, je vois la Roja mener 1-0 presque durant toute la rencontre, et, au dernier moment, les Anglaises marquent le 1-1. En prolongations, la Roja va finir par passer l'épaule car c'est une meilleure équipe sur le plan technique et tactique.»

Sandy Maendly: 2-1 ap pour l'Espagne

Légende du football suisse et consultante de la RTS

«Je suis un peu indécise. Je pense que l’Espagne part favorite au vu de l'Euro qu'elle a réalisé jusqu'à présent, mais l’Angleterre, dans ce genre de match à enjeu, est toujours très difficile à jouer. Je dirais, 2-1 pour l'Espagne… Même si je vois bien un 1-1 à la fin du temps réglementaire!»

Johan Djourou: 2-1 pour l'Espagne

Coordinateur sportif de la Nati et gestionnaire de projet pour le programme d’impulsion Footura+

«Je pense que l’Espagne va remporter cette finale. Mais, face aux tenantes du titre, je pense que ça va être disputé. L’expérience des Anglaise peut peser pour réussir à faire déjouer la Roja. Je vois une victoire des Espagnoles 2-1.»