«Il faut une autre mentalité», lâche Coumba Sow, agacée, en sortant du terrain. La milieu de terrain a sombré, comme beaucoup d'autres, ce vendredi à Nancy où la France a balayé la Suisse (4-0) au terme d'un match dont le score aurait pu être bien plus sévère encore. Après la rencontre, Blick a retrouvé Sandrine Mauron, entrée à la pause, pour une analyse sans concession, alors que la Nati n'a toujours pas gagné un match en 2025 (deux nuls face à l'Islande, deux défaites contre la France, un revers en Norvège).

Sandrine, c'était très compliqué ce soir contre la France... Depuis les tribunes, on a même trouvé ce match inquiétant. Et depuis le terrain?

On n'a eu aucun ballon, c'est vrai... Dès qu'on l'a, on le perd tout de suite. On essaie de jouer long, mais elles sont là. Quand on essaie de jouer court, on n'est pas assez précises et on se précipite. Il y avait trop peu de mouvement de notre part, surtout comparé à elles. Elles nous ont tourné trop facilement.

On a l'impression qu'à un mois de l'Euro, il y a des chantiers partout dans cette équipe, du poste de gardienne à celui d'avant-centre. Que retirer de positif de ce match ce soir?

Pas grand-chose, il faut être honnête. On a essayé de jouer défensif ce soir, mais même en étant deux lignes resserrées, les Françaises ont trouvé des espaces. C'est à nous de bien analyser la chose, parce que cette année 2025 est difficile pour l'instant.

La seule bonne nouvelle de la soirée, c'est qu'une victoire mardi par deux buts d'écart permettra sans doute à la Suisse d'être deuxième. Comment on fait pour y croire après un match comme celui-ci?

Là, à chaud, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué, mais dès samedi, on va retourner à Saillon et on va se remettre dedans. Il nous reste trois jours, il faudra analyser les choses et ne pas baisser les bras. On doit réussir à se relever et on espère que le public nous pousse.

Justement, on a vu une très belle ambiance ce soir à Nancy. La soirée était belle, sauf pour les joueuses suisses...

Et on espère que ce sera le cas mardi en notre faveur! Il faut y croire, ce sera chez nous, à Sion, dans un stade sélectionné pour l'Euro. Il y a de l'enjeu, une belle affiche, un match à jouer. On va bien préparer cette rencontre et être au taquet pour mardi devant notre public.

Où se trouve la principale différence entre Suissesses et Françaises ce soir?

Techniquement, on a de bonnes joueuses, mais la différence fondamentale entre les Françaises et nous, c'est le mouvement, le jeu entre les lignes. Elles arrivent à créer des surnombres, quasiment des 5 contre 2 à mi-terrain, uniquement à cause de leurs déplacements! Elles ont énormément de mouvement, et nous, on a à chaque fois un mètre de retard. Et dès qu'elles ont de l'espace, elles jouent vers l'avant et sont dangereuses.

Mais défensivement, il aurait quand même fallu tenir plus longtemps... Après 19 minutes, il y avait 3-0!

Oui, on avait notre système, on pensait être bien en place, mais on a pris ces buts très rapidement et on a peiné à nous montrer dangereuses. On a eu quelques occasions, peut-être un ou deux corners, mais on n'a pas été menaçantes du tout. On n'a rien sur quoi s'appuyer ce soir.