«Maddli» est partout et Pia Sundhage n'en a pas marre! La sélectionneure de l'équipe de Suisse espère même voir le Saint-Bernard le plus souvent possible. Elle s'en explique pour Blick.

Maddli au milieu des joueuses avant Suisse-Allemagne, fin novembre au Letzigrund. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Impossible d'échapper à Maddli, la mascotte de l'Euro 2025, qui va entrer un peu plus dans le tête des Suissesses et des Suisses au fur et à mesure que la compétition approche. Ce Saint-Bernard débonnaire (aucun rapport avec Yves) a été présenté au public pour la première fois à Genève et, depuis, fait le tour de la Suisse. Mais qu'en pensent les joueuses et la sélectionneur de l'équipe nationale? Blick est allé leur poser la question.

Lara Dickenmann, ambassadrice du tournoi, pose avec Maddli. Photo: TOTO MARTI

Sandrine Mauron est conquise, en ce qui la concerne. «J'ai trouvé le symbole hyper fort. Maddli reflète bien l'image du foot féminin», assure la Nord-vaudoise, à laquelle la référence à Madeleine Boll n'a pas échappé. Maddli a en effet été nommée ainsi en hommage à la Valaisanne, qui restera dans l'histoire comme la toute première femme à avoir possédé une licence de joueuse en Suisse. «C'est très bien de l'honorer, c'est une super idée. Et le fait que ça soit au travers d'un Saint-Bernard, ça reflète bien l'image de la Suisse. Moi, j'adhère!», répond la milieu de terrain du Servette FC.

«Une mascotte, ça doit rassembler le pays»

Tiens, au fait, Pia Sundhage a-t-elle déjà rencontré Madeleine Boll? La réponse est oui. «Nous avons été présentées, oui», confirme la sélectionneure de l'équipe de Suisse, qui apprécie Maddli et qui avoue surtout ne pas avoir le choix. «C'est une mascotte et une mascotte, ça doit rassembler le pays, ce que va faire Maddli. Mais je vais vous faire une confidence: j'espère la voir tous les jours!» Comment ça? Pia Sundhage va-t-elle faire l'acquisition d'une peluche pour son domicile? Non. «Ce que je veux dire, c'est que chaque fois que je sors dans la rue en 2025, je veux voir Maddli. Cela veut dire que l'engouement monte autour de l'Euro. C'est cela, mon souhait pour ces prochaines semaines.» Espérons donc pour la Suédoise qu'elle ait à croiser cette sympathique Saint-Bernard tous les jours jusqu'au 2 juillet!