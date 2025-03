Un demi-million de billets déjà vendus pour l'Euro 2025

Lara Dickenmann et Maddli ont déjà leur ticket en poche. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Nadine Kessler l'a affirmé dès le début: elle veut faire de l'Euro 2025 le plus grand événement de l'histoire du football féminin. L'Allemande a un objectif clair, revendiqué et assumé: faire en sorte que tous les matches se déroulent à guichets fermés entre le 2 et le 27 juillet. Pour rappel, deux stades romands accueilleront des rencontres: Sion (trois matches de groupe) et Genève (trois matches de groupe, un quart de finale, une demi-finale).

Cheffe du département football féminin à l'UEFA, Nadine Kessler est ainsi heureuse de constater qu'une nouvelle étape d'importance a été franchie en termes de billets vendus. La barre des 500'000 tickets a en effet été franchie, sur un total de 720'000 à disposition.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

De quoi être très optimiste, même si la compétition démarre dans moins de 100 jours désormais. Le prix des billets, très attractif, permet de se rendre en famille assister à une rencontre.

Alors, l'UEFA réussira-t-elle son pari? Il reste un peu moins de trois mois pour y parvenir.