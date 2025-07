La capitaine Lia Wälti titulaire avec la Nati

Lia Wälti est titulaire face à la Norvège. Photo: UEFA via Getty Images

Florian Paccaud

Après plus de deux semaines de suspense, le voile est tombé. Incertaine en raison d’une blessure à un genou, Lia Wälti est bel et bien titulaire pour le premier match de la Suisse à l’Euro 2025. La capitaine a donc gagné sa course contre-la-montre afin d’être prête à temps pour défier la Norvège, ce mercredi au Stade Saint-Jacques (21h).

Au milieu du terrain, la joueuse d'Arsenal sera accompagnée de la Genevoise Smilla Vallotto et de la jeune Noemi Ivelj (18 ans). En attaque, Pia Sundhage a décidé de faire confiance à Géraldine Reuteler et à Riola Xhemaili, comme contre la République tchèque. Les deux s’étaient mises en évidence en trouvant le chemin des filets en première période. Les couloirs seront tenus, comme jeudi dernier, par la Valaisanne Iman Beney et Nadine Riesen. À voir si elles joueront plus comme latérales ou comme ailières.

Livia Peng dans les buts

Derrière, pas de surprise. En raison du forfait de Luana Bühler, c’est Julia Stierli, comme dernièrement contre la France, la Norvège et la République tchèque, qui évoluera en défense centrale, aux côtés de Viola Calligaris et Noelle Maritz. À cette occasion, elle fêtera sa 50e sélection. Maritz, quant à elle, honorera sa 130e cape.

Comme contre la République tchèque, c’est bien Livia Peng, future gardienne de Chelsea, qui sera chargée de garder la cage helvétique. L’entraîneure suédoise aligne donc la même équipe que lors du match de préparation face aux Tchèques, à une exception près: le retour de Lia Wälti pousse la Nord-Vaudoise Sandrine Mauron sur le banc.

Dans les rangs norvégiens, Gemma Grainger mise sur ses principales stars offensives: Ada Hegerberg (OL Lyonnes), Caroline Graham (FC Barcelone), Guro Reiten (Chelsea) et Frida Maanum (Arsenal) seront sur la pelouse au coup d'envoi, tout comme la future milieu de terrain de l'OL Ingrid Engen et la défenseure du Bayern Munich Tuva Hansen.

La composition de la Suisse: Peng; Beney, Calligaris, Stierli, Maritz, Riesen; Ivelj, Wälti, Vallotto, Riesen; Xhemaili, Reuteler. Entraîneure: Pia Sundhage.

La composition de la Norvège: Fiskerstrand; Bjelde, Mjelde, Hanser, Lund; Boe Risa, Graham Hansen, Engen; Maanum, Hegerberg, Reiten. Entraîneure: Gemma Grainger.