La Suisse romande est gâtée! Les équipes participant à l'Euro ont dévoilé leur camp de base pendant la durée de la compétition et plusieurs des meilleures sélections du monde vivront et s'entraîneront chez nous. L'Angleterre a opté pour Zurich, la Suisse pour Thoune.

La Ballon d'Or Aitana Bonmati pourra profiter du bord du lac à Ouchy au mois de juillet entre deux matches. Photo: Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

C'est un moment toujours très attendu et c'est aujourd'hui! L'UEFA a dévoilé les camps de base des équipes nationales pour l'Euro 2025. La bonne nouvelle: plusieurs sélections de tout premier plan ont choisi la Suisse romande pour y passer le mois de juillet.

Ainsi, l'Espagne a choisi de séjourner au Royal Savoy, à Lausanne, et de s'entraîner au stade Juan-Antonio Samaranch à Vidy. Le Portugal, lui, a opté pour le stade des Arbères, à Meyrin, et passera ses nuits au Marriott, pas loin du tout de l'aéroport. Deux des meilleures sélections européennes seront donc à portée de main!

Mais ce n'est pas tout: la Belgique résidera aux Bains de Saillon et s'entraînera sur le terrain attenant. Les Danoises ont opté pour l'Hôtel Beaulac à Neuchâtel et effectueront leurs séances à Boudry. Enfin, la Finlande a choisi Versoix et logera à l'Intercontinental.

La France va le plus loin possible à l'est de la Suisse

L'Angleterre, l'une des grandes favorites du tournoi, logera au très luxueux Dolder Grand, sur les hauts de Zurich, tout près du siège de la FIFA. L'Allemagne sera elle aussi à Zurich. La France, de son côté, a opté pour le lac de Constance, ayant plusieurs matches du premier tour à disputer à Saint-Gall. Weggis aura la chance d'accueillir l'équipe d'Italie.

Et la Suisse? C'est à Thoune que logera la sélection de Pia Sundhage, en espérant aller le plus loin possible dans son tournoi. L'objectif minimal a été fixé: sortir du groupe et atteindre les quarts de finale.