Un échec historique pour Barcelone et Sydney Schertenleib

Sydney Schertenleib (18 ans) et Barcelone ont dû s'incliner pour la première fois face au Real Madrid lors du... 19e clásico de l'histoire! D'autres Suissesses ont connu un week-end plus fructueux.

1/6 Sydney Schertenleib et le Real ont été battues par le Barça. Photo: Europa Press via Getty Images

Lucas Werder

Que s'est-il passé dans le monde merveilleux du football féminin ce week-end? Tour d'horizon non exhaustif.

Barcelone subit un deuxième échec à domicile

C'est la fin d'une incroyable série. Le FC Barcelone a perdu deux matchs à domicile en une saison dans le championnat espagnol pour la première fois depuis 14 ans! Au stade olympique, les Catalanes se sont inclinées 3-1 contre le Real Madrid. Après son but de rêve en Champions League contre Wolfsburg (4-1), Sydney Schertenleib (18 ans) était titulaire chez le champion en série et a manqué de peu de marquer son troisième but de la saison après un quart d'heure. La grande gagnante du match a été l'Écossaise Caroline Weir qui, grâce à un doublé en fin de match, a permis au Real de remporter son tout premier Clásico lors de sa 19e tentative. Au classement, les Madrilènes ne sont plus qu'à quatre points des Blaugrana, alors qu'il reste sept matches à jouer. La dernière fois que le titre n'est pas allé à Barcelone: lors de la saison 2018/2019!

Livia Peng et Amira Arfaoui écrivent l'histoire

L'équipe féminine de Brême atteint la finale de la Coupe d'Allemagne pour la première fois de son histoire. Au mythique Volksparkstadion de Hambourg, qui affichait complet avec 57'000 fans, le Werder a battu son grand rival, le HSV, 3-1 après prolongation. Les deux Suissesses Livia Peng (23 ans) et Amira Arfaoui (25 ans) étaient de la partie et faisaient toutes deux partie du onze de départ de Brême. La gardienne de la Nati Livia Peng a été impuissante sur le seul but encaissé. Le grand favori, le Bayern Munich, sera l'adversaire lors la finale du 1er mai. Pour la première fois depuis dix ans, le trophée ne prendra pas la direction de Wolfsburg.

La vieille championne continue de marquer

Même à 39 ans, Marta, six fois championne du monde de football, n'a pas encore raccroché ses chaussures. Le week-end dernier, la Brésilienne a marqué son premier but de la saison sur penalty lors de la victoire 2-0 d'Orlando Pride contre Gotham. Avec six points engrangés lors des deux premiers matches de la saison, l'équipe de Floride reste en tête du classement. Les équipes des deux Suissesses Ana Maria Crnogorcevic et Ramona Bachmann ont également gagné. Seattle Reign a battu NC Courage 2-1, Ana Maria Crnogorcevic étant remplacée après une heure de jeu. Houston Dash a battu Chicago (2-1), mais Ramona Bachmann, légèrement diminuée, attend encore sa première apparition de la saison.

Riola Xhemaili au cœur de la bataille après sa victoire

La course au titre de champion des Pays-Bas se dirige vers une finale hitchcockienne. Dans le match au sommet, le PSV Eindhoven a battu le leader Ajax 3-1 et s'est hissé en tête du classement, à égalité avec Twente, l'Ajax se trouvant désormais point derrière. Riola Xhemaili (22 ans) a réalisé une fois de plus un match solide. Il reste encore quatre journées à disputer.