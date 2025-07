Genève tremblait depuis des mois, en espérant ne pas avoir à jouer dans un stade vide. Heureusement, le public s'est mobilisé dans les derniers instants et la Praille était quasiment pleine au final! Et le spectacle a été beau entre Italiennes et Portugaises (1-1).

Italie-Portugal à Genève, une belle affluence et du spectacle

1/2 Martina Lenzini face à Jessica Silva: des duels acharnés. Photo: AFP

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le chiffre était très attendu et, lorsqu'il a été prononcé dans les haut-parleurs du Stade de Genève, ce lundi soir, une certaine clameur s'est faite entendre: 22713! Tel était le nombre de spectatrices et spectateurs officiellement recensés pour ce choc entre le Portugal et l'Italie, un chiffre au final tout à fait respectable pour une affiche qui a mis (très) longtemps à se remplir.

Une belle ambiance à Genève

Voilà plusieurs mois que les organisateurs de l'Euro étaient préoccupés par le manque d'intérêt autour de cette rencontre, mais les communautés italiennes et portugaises de Suisse romande et de France voisine se sont visiblement réveillées juste à temps et il ne restait finalement que quelques centaines de places vides ce lundi soir à 21h, heure d'un coup d'envoi pluvieux. L'ambiance a d'ailleurs été très belle à la Praille tout au long de la rencontre, le kop portugais ayant pris place dans la tribune de la Section Grenat, les fans italiens se trouvant en face, du côté «visiteur».

Forza Italia! Photo: keystone-sda.ch

Sur le terrain, ce sont les Italiennes qui ont bien cru l'emporter grâce à un but merveilleux de Cristiana Girelli, laquelle a trouvé la faille d'une frappe enroulée de vingt mètres en plein dans la lucarne de Patricia Morais (70e). Une ouverture du score méritée à cet instant de la partie.

Diana Gomes égalise à une minute de la fin

Le Portugal a lui aussi fait exploser de joie le Stade de Genève à dix minutes de la fin, mais le but égalisateur des Lusitaniennes a été annulé par la VAR après visionnage, pour un hors-jeu. Ce n'était que partie remise puisque Diana Gomes a pu égaliser à la 89e et garder intactes les chances de qualification portugaises pour les quarts.

Força Portugal! Photo: UEFA via Getty Images

L'Italie affrontera en effet une impressionnante équipe d'Espagne (pas encore assurée d'être première) vendredi soir à Berne, tandis que le Portugal défiera une Belgique déjà éliminée à Sion. La possibilité de rattraper les trois points de retard sur la Squadra est donc bien réelle. Tout se jouerait alors au goal-average. Il risque d'y avoir encore du spectacle dans ce groupe et s'il est à la hauteur de celui de ce lundi soir, les spectatrices et spectateurs ne devraient pas s'ennuyer une seule seconde.