À l'aube de l'Euro, une nouvelle équipe naît en Valais

Matthias Davet Journaliste Blick

À la fin du mois de mai, l’équipe de Suisse féminine a posé ses valises à Saillon pour un entraînement ouvert au public à quelques semaines de l’Euro. À quelques jours et 5 kilomètres près, elle aurait pu croiser le chemin du FC 4 Rivières féminin qui s’entraîne tous les jeudis sur le terrain de Chamoson. Ce groupement, constitué donc des FC Chamoson, Ardon, Riddes, Leytron, Saillon et Isérables, vient de lancer son équipe d’actives.

À l’origine de ce projet, il y a Audrey et ses amies, joueuses au FC Vétroz, en 2e Ligue inter. «On en avait un peu marre d’être dans une équipe avec un niveau relativement élevé, se souvient Léa Fumeaux, qui a repris la tête du projet en février. Ça devenait compliqué pour nous de trouver le plaisir de jouer.» La Valaisanne, qui s’occupe également du mouvement juniors des féminines pour le groupement, et ses coéquipières décident donc de lancer une équipe d’actives.

Ne pas revivre le même échec qu’à Chamoson

Le but: revenir aux sources. «L’idée a germé vers octobre de l’année dernière, se souvient Léa Fumeaux. Le faire au FC 4 Rivières, là où il y a un mouvement juniors, était plus logique. L’avenir d’un groupe d’actives passe forcément par les jeunes.» Même si l’une de ses amies souhaite, à la base, créer une équipe à Erde, au-dessus de Conthey, elle se laisse finalement tenter par l’idée de Léa Fumeaux.

Cette initiative a du sens pour la Valaisanne qui, dans sa jeunesse, a déjà joué pour une équipe qui n’a pas pu compter sur sa formation. «On avait une équipe jusqu’en 2020 à Chamoson, précise Léa Fumeaux. Au fil des saisons, ça devenait une galère de trouver des joueuses motivées. Quand on s’est retrouvée à 7 seulement, il a fallu arrêter.» En se rapprochant du FC 4 Rivières et de ses jeunes, elle souhaite éviter un tel cas de figure.

Lancement après l’Euro

Pour pouvoir jouer sous le nom du club, il a toutefois fallu avoir l’accord des six entités présentes dans le groupement. «Ils se rendent compte qu’il y a une demande donc oui, ça a été facile de les convaincre. On aura une pyramide entière, du début à la fin.» Surtout que, hasard du calendrier, cette nouvelle équipe va débuter ses matches officiels en 4e Ligue juste après la tenue de l’Euro féminin, qui aura lieu en Suisse. «Pour l’instant, on n’en sent pas encore l’effet mais on croise les doigts», souffle Léa Fumeaux.

Pour le moment, elle ne s’en inquiète pas: «On a encore le temps, surtout que de nombreuses joueuses attendent la fin de la saison avec leur club actuel pour décider ce qu’elles vont faire l’année prochaine.» Et qui sait, peut-être que les exploits d’Iman Beney et ses coéquipières vont lancer des vocations à certaines filles de la région.