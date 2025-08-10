Montse Tomé vers la sortie à la tête de l’Espagne

La Fédération espagnole devrait acter lundi le départ de sa sélectionneure Montse Tomé, malgré la récente finale de l'Euro. Son passé dans le staff de Jorge Vilda et l’échec aux Jeux olympiques ont fragilisé sa position.

Montse Tomé et la Roja féminine: ça sent la fin. Photo: UEFA via Getty Images

Blick Sport

La fin de l’ère Montse Tomé à la tête de la sélection espagnole ? Selon Marca, la décision sera prise lundi lors d’une réunion du comité directeur de la Fédération espagnole de football. Tout porte à croire qu’elle va quitter son poste, ne manquant plus que la validation du conseil central.

Même si rien n’est encore officiel, les détracteurs de Tomé semblent avoir obtenu gain de cause. Sa position est restée fragile malgré ses succès sportifs, comme la qualification pour la finale de l’Euro et la victoire en Ligue des nations. Les raisons de son probable départ sont multiples : son passé dans le staff de Jorge Vilda, limogé, ainsi que l’élimination lors des Jeux olympiques ont terni son image.