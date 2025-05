Smilla Vallotto, seule lueur dans la nuit noire

Smilla Vallotto a été l'une des seules Suissesses à bousculer les Françaises ce vendredi au stade Marcel-Picot. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Pia Sundhage a trouvé un seul motif de satisfaction ce vendredi à Nancy: la prestation de sa milieu de terrain Smilla Vallotto. «Aujourd'hui, c'était un match très compliqué pour nous. On doit changer des choses avant d'accueillir la Norvège mardi à Sion. Mais je tiens à souligner la performance de Smilla», a ainsi déclaré la sélectionneure, quelques minutes après la lourde claque infligée par la France (4-0).

Smilla Vallotto, fière combattante

Les Bleues ont en effet tourné autour des Suissesses pendant 90 minutes, ne jouant même pas à fond. Si elles avaient voulu en planter 7 ou 10, l'épatante Sakina Karchaoui et ses coéquipières auraient sans doute pu le faire, tant la Nati était apathique dans tous les secteurs de jeu. Dépassées techniquement, les Suissesses ont également manqué de révolte, aucune leader ne prenant ses responsabilités. Aucune, sauf Smilla Vallotto et ses 21 ans. La Genevoise a en effet été la seule à refuser la domination française, se battant sur chaque ballon tout en cherchant à créer du jeu. Elle s'est d'ailleurs également attirée les félicitations du sélectionneur français Laurent Bonadei, lequel a relevé son volume de jeu.

Smilla Valllotto a été la seule à regarder les Françaises dans les yeux ce vendredi à Nancy. Photo: keystone-sda.ch

«Elle a été brave, elle s'est battue, elle a montré la voie», l'a complimentée Pia Sundhage, qui aurait aimé que toutes ses joueuses montrent le même état d'esprit. Qui la sélectionneure peut-elle également sauver après ce naufrage? Les noms de Viola Calligaris et Noëlle Maritz sont timidement avancés, mais la prestation d'ensemble a été bien trop faible.

Battre la Norvège 2-0 mardi à Sion, c'est possible

«La France est une très bonne équipe, on doit le prendre en compte à l'heure de l'analyse globale. On doit se retourner et réagir. J'attends une grande peformance d'équipe mardi à Sion. On doit travailler ensemble, défendre ensemble. La Norvège est un adversaire différent de la France. Ce soir, c'est une leçon pour tout le monde. Si on veut gagner mardi, toutes les filles doivent donner un peu plus», assure Pia Sundhage, qui essaie de rester optimiste.

La gardienne, un vrai problème

Si la Suisse s'impose par deux buts d'écart mardi, et que la France évite le faux-pas en Islande, alors la Nati, miracle, terminera deuxième de ce groupe de Ligue des Nations! Pia Sundhage et ses joueuses veulent y croire, mais, parmi toutes les questions à se poser, celle de la gardienne titulaire figure tout en haut. Aprè avoir enchaîné les boulettes, Elvira Herzog a été «invitée» à se reposer ce vendredi à Nancy, mais sa remplaçante Livia Peng a livré une prestation tout aussi cataclysmique.

Que va faire Pia Sundhage? «C'est difficile, c'est vrai. Même pas sur la performance d'aujourd'hui, mais de manière plus globale, dans la connexion entre le gardienne et les défenseures. On verra qui va jouer contre la Norvège mardi. Aujourd'hui, je ne sais pas.» Là aussi, à un mois de l'Euro, figure un grand point d'interrogation.