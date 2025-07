L'équipe nationale d'Angleterre affronte celle des Pays-Bas ce mercredi dès 18h au stade du Letzigrund à Zurich. Le prince William ne veut évidemment pas manquer ce choc de l'Euro. Il a atterri à Kloten et s'est immédiatement rendu au stade sous bonne escorte.

Kate et George n'ont pas fait le voyage



Silja Anders

Le prince William n’est pas seulement un grand passionné de football: il est aussi le parrain officiel de la Football Association (FA). Il ne pouvait donc pas manquer l’un des grands rendez-vous de l’Euro féminin 2025.

Ce mercredi, l’Angleterre affronte les Pays-Bas au Letzigrund de Zurich. Le prince héritier, à peine arrivé à l’aéroport de Zurich, est déjà en route pour Altstetten, lieu où se trouve le stade. Une présence de prestige, qui honore non seulement la sélection anglaise, mais aussi la ville de Zurich.

Sans le prince George

Selon les informations de Blick, le prince William a fait le déplacement sans son fils, le prince George (11 ans). Père et fils ont pourtant l’habitude de suivre ensemble des matches, tous deux étant de fervents amateurs de football et notamment du club d'Aston Villa. Ce match aurait pu figurer parmi les dernières occasions de voyager ensemble à bord du même avion. En effet, à partir du 22 juillet, George fêtera ses 12 ans – un âge charnière dans le protocole royal: au-delà, l’héritier ne pourra plus prendre le même vol que son père, afin de protéger la lignée en cas d’accident.

Après Maxima, William

La venue de William n’est pas la première apparition royale lors de cet Euro. Le week-end dernier, la reine des Pays-Bas Máxima s'est rendue à Lucerne pour encourager sa sélection nationale, accompagnée de sa fille cadette Ariane. Un soutien qui a porté chance aux Néerlandaises, victorieuses 3-0 contre le pays de Galles. La reine ne devrait cependant pas faire le déplacement aujourd’hui à Zurich.

Le match entre l’Angleterre et les Pays-Bas débutera à 18h. Il s’inscrit dans le cadre de l’Euro féminin 2025, qui se déroule en Suisse du 2 au 27 juillet. En tout, 31 rencontres sont programmées dans huit villes hôtes: Bâle, Berne, Thoune, Sion, Genève, Lucerne, Zurich et Saint-Gall.