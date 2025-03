1/14 Après sa déchirure des ligaments croisés, Iman Beney a tout de suite retrouvé sa place avec la Nati. Photo: TOTO MARTI

Lucas Werder

Alors que la génération dorée de l'équipe nationale suisse masculine, celle de Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez et Xherdan Shaqiri arrive sur la fin, la Nati féminine est à l'aube d'une nouvelle ère. Six joueuses nées en 2006 et 2007 ont disputé au moins un match international l'année dernière et peuvent à juste titre rêver de l'Euro cet été. L'entraîneure de l'équipe nationale M19, Veronica Maglia, a travaillé plusieurs années avec chacune d'entre elles et donne son avis sur chacune de ces futures stars.

Iman Beney (18 ans) - 7 matches internationaux

A 18 ans, la joueuse offensive d'YB s'apprête déjà à disputer son deuxième grand tournoi. En été 2023, la Valaisanne est appelée à la surprise générale dans l'effectif appelé à disputer la la Coupe du monde, mais se déchire le ligament croisé quelques jours seulement avant le départ pour la Nouvelle-Zélande. L'automne dernier, elle revient dans l'équipe nationale et impressionne immédiatement à nouveau par son insouciance. «Une petite malin avec une motivation et une énergie incroyables», dit Veronica Maglia. Pour elle, il ne fait aucun doute que la Valaisanne jouera un rôle majeur lors de l'Euro - peut-être même au centre de l'attaque. Veronica Maglia: «Elle a beaucoup volonté et déchire tout sur son passage!»

Sydney Schertenleib (18 ans) - 8 matches internationaux

« Elle peut être une joueuse dominante à l'Euro», affirme sans hésitation Veronica Maglia. «Que ce soit en tant que joueuse ou entraîneure, je n'ai jamais vu quelqu’un avec autant de qualité.» Depuis cet été, l'ancienne milieu de terrain de GC évolue sous les couleurs du FC Barcelone, sans doute le meilleur club de football féminin du moment. Sydney Schertenleib s’y impose peu à peu en équipe première et a même inscrit son premier but il y a quelques jours. «Barcelone est l'endroit idéal pour poursuivre sa progression. Elle apporte déjà énormément, mais son potentiel de développement reste immense. C’est précisément ce qui rend son ascension si passionnante à suivre», souligne Veronica Maglia.

Noemi Ivelj (18 ans) - 7 matches internationaux

Noemi Ivelj a marqué les esprits dès ses débuts en équipe nationale, en septembre 2023 contre l’Espagne. À seulement 16 ans, la milieu de terrain de GC n’a pas tardé à prendre les commandes, guidant déjà ses nouvelles coéquipières quelques instants après son entrée en jeu. «C’est une leader née», affirme Veronica Maglia, qui l’a eue sous ses ordres. «C’est pour ça qu’elle a toujours porté le brassard dans mes équipes.» Ces derniers mois, Noemi Ivelj a encore franchi un cap sur le plan physique. «Elle est devenue encore plus athlétique.»

Naomi Luyet (19 ans) - 5 matches internationaux

Naomi Luyet n’oubliera jamais le 29 octobre 2024. Ce jour-là, la Valaisanne propulse la Nati vers une victoire 2-1 contre la France grâce à un but splendide, lors de son cinquième match international seulement. «J’étais extrêmement heureuse pour elle, c’est une jeune femme géniale», s’enthousiasme Veronica Maglia. La plus grande force de l’attaquante d’YB? Une discipline de fer. « Elle travaille incroyablement dur, s’imposant même des séances en solo en salle de musculation», souligne son ancienne entraîneure. «Peu importe la position où elle joue, elle répond toujours présente!» Une mentalité qui porte ses fruits: malgré une blessure au bassin, Naomi Luyet a inscrit huit buts en onze matchs cette saison et a été élue meilleure joueuse de la ligue suisse début janvier.

Lia Kamber (19 ans) - 2 matches internationaux

La milieu de terrain du FC Bâle ne figurait que sur la liste de piquet pour ce premier rassemblement de l'année dans le cadre de la Ligue des Nations. Mais Veronica Maglia n'a aucun doute sur le fait que la Zougoise sera un jour un élément importante de l'équipe nationale A. «Elle est incroyablement forte dans les duels. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est son calme balle au pied», dit-elle. Pas étonnant, selon Veronica Maglia: «Sa façon de jouer me rappelle beaucoup celle de son homonyme Lia Wälti».

Leela Egli (18 ans) - 1 match international

Comme Lia Kamber, l'attaquante du SC Freiburg est actuellement encore engagée avec la Nati M19. Mais elle a aussi le potentiel pour devenir un jour un élément important de l'équipe A. «Leela est vraiment forte dans les duels offensifs, les un contre un. Et elle marque toujours des buts dans des angles impossibles», dit Veronica Maglia. Depuis son passage en Bundesliga, Leela Egli doit encore souvent se contenter du rôle de joker en club, mais elle entre presque toujours en jeu.