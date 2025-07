L'Espagne espère éviter l'excès de confiance face à la Nati

1/8 Depuis jeudi soir, on sait que la Nati affrontera l'Espagne en quart de finale de l'Euro. Photo: keystone-sda.ch

Julian Sigrist

Depuis jeudi soir, c’est désormais officiel: pour son tout premier quart de finale d’un Euro, la Suisse affrontera l’Espagne, championne du monde en titre et l’un des grands favoris du tournoi. Le rôle de favori est donc clairement attribué aux Ibériques – et la presse espagnole ne dit pas autre chose, même si l’affiche face à la Nati ne fait pas encore la une des médias. «Sur le papier, l’équipe espagnole est favorite dans ce duel», écrit le quotidien ABC.

Le média Okdiario est encore plus tranché: après une solide performance face à l’Italie, l’équipe de Montse Tomé va maintenant affronter «un adversaire plus facile, sur le papier». Plusieurs titres rappellent également les précédentes confrontations entre les deux sélections.

Marca souligne ainsi: «La Suisse laisse un bon souvenir à l’Espagne. C’est contre elle qu’elle a remporté sa première victoire en phase à élimination directe lors d’un grand tournoi (5-1 en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2023, ndlr).»

Surtout, pas d'arrogance!

Mais malgré leur statut, les Espagnols se gardent bien de tomber dans l’excès de confiance, notamment en raison de l’avantage suisse de jouer à domicile. «Chaque tour à élimination directe amène son lot de difficultés, d’autant plus quand l’adversaire, en tant qu’hôte, bénéficie du plus grand soutien du tournoi», écrit ABC. Et Marca d’ajouter: «Au-delà de la qualité de ses joueuses, la Suisse dispose de l’atout d’évoluer à domicile. Lors des deux derniers Euros, en 2017 et 2022, le trophée est d’ailleurs resté dans le pays organisateur.»

La sélectionneure Montse Tomé, en conférence de presse après le match contre l’Italie, abonde dans le même sens: «Je m’attends à une équipe portée par son public. Nous allons essayer de bien gérer les jours de repos, accorder une journée de congé aux joueuses si nécessaire. Mais dès demain, toute notre attention sera tournée vers la Suisse.»

Lia Wälti et Géraldine Reuteler en vedettes

Concernant le jeu de la Nati, elle observe: «Depuis l’arrivée de Pia Sundhage, la Suisse évolue avec une défense à cinq – voilà encore une équipe qui va tenter de nous contrer avec ce système.» L’enjeu, selon elle, sera de déséquilibrer cette structure. Mais elles ont aussi de grandes joueuses, comme Lia Wälti et Géraldine Reuteler, que nous connaissons déjà très bien.» Enfin, l’ailière Salma Paralluelo prévient elle aussi: «Ce sera sans aucun doute un beau match contre le pays hôte, avec une superbe ambiance. Mais nous restons concentrées sur nous-mêmes. À partir de maintenant, c’est un tout autre Euro qui commence. Et tout se joue sur des petits détails.»