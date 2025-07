Les Anglaises se relancent en dynamitant les Pays-Bas

Devant 22’600 spectateurs et spectatrices, dont le Prince William, les Lionesses ont surclassé les Orange mercredi à Zurich (4-0). Elles réalisent une très bonne opération dans l’optique d’une qualification pour les quarts de finale.

4-0! Les Anglaises ont fait plus qu'assurer ce mercredi à Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Florian Paccaud

Le Prince William n’a pas fait le déplacement pour rien. Présent mercredi au Letzigrund, il a assisté à l’éclatante victoire britannique contre les Pays-Bas (4-0). Battues quatre jours plus tôt par la France, les championnes d’Europe en titre ont réalisé une prestation royale et se sont totalement relancées dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Quant aux Néerlandaises, elles sont en très mauvaise posture.

Dos au mur, les protégées de Sarina Wiegman ont mis les Oranje sous pression dès le coup d’envoi. Lauren Hemp, intenable sur son flanc gauche, a trouvé la tête de Lauren James (4e) puis celle de Russo (9e) pour les deux premières occasions britanniques. La troisième a été la bonne. Bien servie à l’orée de la surface, James a placé une superbe frappe hors de portée de Daphne van Domselaar (22e). Amplement mérité.

Les Oranje inoffensives

Cette réussite n’a pas réveillé les Lionnes, qui ont cruellement manqué de tranchant en phase offensive, se cassant régulièrement les dents sur le système défensif mis en place par leur ancienne entraîneure. Incapables de trouver Vivianne Miedema en bonne position, elles ont fini par s’en mordre les doigts dans les arrêts de jeu de la première période. Sur un long ballon mal dégagé par la défense néerlandaise, Georgia Stanway, d’une reprise en première intention, a permis aux Anglaises de prendre le thé le sourire aux lèvres (45e+2).

Le Prince William a porté chance aux Anglaises. Photo: Getty Images

La première occasion des joueuses d’Andries Jonker est tombée peu avant l’heure de jeu, mais la tentative de Chasity Grant est passée de peu à côté. Trop peu pour espérer faire tomber les championnes d’Europe. Car, dans la foulée, Lauren James a inscrit un doublé (60e) après un très bon travail préparatoire de Hemp, future coéquipière d’Iman Beney à Manchester City. La démonstration anglaise a ensuite tourné à la correction, avec un quatrième but signé Ella Toone (67e).

Record d’affluence en phase de groupes

Dans le groupe de la mort, tout se jouera lors de la dernière journée. Mais, grâce à ce succès avec quatre longueurs d’avance, les Lionesses, qui n’avaient perdu que 2-1 face aux Bleues, auront une différence de buts positive au cas où Anglaises, Néerlandaises et Françaises se retrouveraient toutes à six points. Au contraire des Néerlandaises, qui peuvent presque faire une croix sur un billet pour les quarts. À moins que les Galloises ne jouent les trouble-fêtes et créent l’exploit contre la France, ce mercredi soir à Saint-Gall ou dimanche lors du derby britannique.

À noter que 22’600 spectatrices et spectateurs ont assisté à cette rencontre à sens unique, portant à 287’438 le nombre de personnes ayant assisté à un match de groupes. Il s’agit déjà d’un nouveau record pour la phase de poules d’un Euro, alors même que les troisièmes journées n’ont pas encore eu lieu! Pour le moment, ce Championnat d’Europe 2025 fait mieux que tenir toutes ses promesses.

Encore un record battu! Photo: The FA via Getty Images