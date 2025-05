Genève est à la traîne pour l'Euro féminin

1/2 Maddli a encore du travail pour convaincre les Genevois de venir à l'Euro. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le 2 juillet, le match entre la Suisse et la Norvège aura lieu dans un Parc Saint-Jacques plein. Et globalement, la vente des tockets marche bien: par rapport au dernier Euro féminin en Angleterre, il y a eu 50'000 billets de vendus en plus pour une période comparable.

En Angleterre, le tournoi avait au final attiré 574'875 spectateurs. Les organisateurs suisses espèrent s'approcher de cette marque, voire la dépasser.

L'objectif initial d'avoir pour la première fois un Euro dames à guichets fermés devrait par contre être difficilement atteignable. Il reste environ 45'000 billets à disposition, dont une partie ne sera mise en vente que plus tard, pour la phase à élimination directe. «Nous espérons toujours atteindre cet objectif», a martelé Doris Keller, directrice du tournoi.

Genève coince un peu

Dans les 50 jours avant le début de la compétition, l'effort sera mis sur la Suisse romande, où les ventes sont jusqu'ici plus modestes. Mais selon Doris Keller, l'expérience a montré que les billets étaient généralement achetés plus tard du côté romand. C'est aussi le cas quand l'équipe de Suisse masculine joue à Genève. Pour rappel, trois matches auront lieu à Sion, cinq à Genève, dont un match de la Suisse, un quart de finale et une demi-finale.

Sur le total des billets vendus, un tiers l'a été à l'étranger, ce qui est bien supérieur à la dernière édition (18%). Pour la directrice, c'est la preuve que le slogan «Au coeur de l'Europe» est judicieux. Le plus grand intérêt provient d'Allemagne, d'Angleterre, de France, des Pays-Bas, de Suède et du Pays de Galles, dont l'équipe disputera pour la première fois une phase finale.