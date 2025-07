La meilleure supportrice de la Belgique vient… des Pays-Bas

«Queen of Cheese» a participé à la fan walk avant Espagne - Belgique. Photo: DR

Matthias Davet Journaliste Blick

La marche du centre de Thoune à la Stockhorn Arena a été longue pour une certaine supportrice belge. Non pas parce que les 45 minutes se sont achevées avec quelques gouttes de pluie, mais plutôt à cause des chaussures que portaient «Queen of Cheese». Des sabots (ou klomps en néerlandais) à ses pieds n'ont pas eu l'air de la déranger mais qui ont par contre trahi ses origines. «Je viens des Pays-Bas mais je soutiens également la Belgique depuis 2016», explique-t-elle d'emblée.

Cette «trahison» à sa patrie est due aux résultats plutôt catastrophiques de l'équipe masculine néerlandaise il y a une dizaine d'années. «On ne s'était pas qualifiés à l'Euro en France, ni à la Coupe du monde en Russie, rappelle-t-elle. J'ai alors soutenu les Belges et ils me l'ont bien rendu.» Une qualification en demi-finales du Mondial 2018 a confirmé «Queen of Cheese» dans son envie de soutenir les Diables rouges.

«Queen of Cheese» était déjà présente à l'Euro 2024 en Allemagne. Photo: IMAGO/ANP

Depuis, elle suit les Belges… et les Néerlandais avec deux outfits bien distincts. Lors de la marche en direction du stade bernois, elle portait évidemment celui aux couleurs noir, jaune et rouge. La différence avec celui des Pays-Bas? «Déjà, je n'ai pas mes cornes de diable, lance-t-elle. Et logiquement, je suis habillé de rouge, blanc et bleu. Il y a aussi des motifs de tulipes et de la faïence de Delft.» Dernier détail important: ses klomps sont dorées («Car on joue pour le titre»). Si elle supporte la Belgique, «Queen of Cheese» n'oublie pas son pays. Même pas besoin de lui poser la question qui elle encouragera en cas d'affrontement entre les équipes.

Paris, Bâle, Sion et… le Tour de France

Durant cet Euro 2025, elle enchaîne les kilomètres. «Je vais voir tous les matches des deux équipes», révèle-t-elle. Ainsi, celle qui habite à America, village au sud-est des Pays-Bas, a déjà visité Sion, Lucerne et Thoune ce lundi. Avant d'enchaîner avec Zurich, à nouveau Sion et Bâle pour finir cette phase de poules.

«Mais j'aime tous les sports, ajoute-t-elle. Preuve en est: je me suis aussi rendue aux Jeux olympiques de Paris l'année dernière.» Et que risque-t-elle de faire lorsque les deux nations qu'elle suit seront éliminées de cet Euro en Suisse? «Aller sur le Tour de France, je pense.» Évidemment.