Désirée Grundbacher s'apprête à vivre sa première grande compétition. Photo: keystone-sda.ch

La Suisse sera représentée à l'Euro non seulement par la Nati, mais aussi par quatre arbitres et assistantes et un préposé à la VAR. L'UEFA a en effet convoqué l'arbitre Désirée Grundbacher, ainsi que ses deux assistantes Susanne Küng et Linda Schmid, et Fedayi San comme VAR, pour la compétition qui se déroulera du 2 au 27 juillet.

Avant Désirée Grundbacher, Nicole Petignat (trois fois) et Esther Staubli (deux fois) ont eu l'honneur d'arbitrer des matchs de groupe ou des matchs d'élimination lors de compétitions continentales. Depuis le début de l'année, Désirée Grundbacher fait partie de la catégorie élite des arbitres de l'UEFA. Pour cette Bernoise de 41 ans, qui arbitre régulièrement en Super League, il s'agira de la première phase finale au niveau élite.

«Il n'y a probablement pas grand-chose de plus important au cours d'une carrière, non seulement pour les joueuses, mais aussi pour les arbitres, qu'une phase finale dans son propre pays. C'est pourquoi nous sommes extrêmement heureux pour les trois arbitres qu'elles fassent partie de ce grand et important événement et qu'elles représentent dignement le corps arbitral suisse», déclare Dani Wermelinger, chef des arbitres de haut niveau à l'ASF.

«Cette nomination est la récompense de leur travail acharné et de leur persévérance», se réjouit Sascha Amhof, responsable du département des arbitres. «La sélection pour l’Euro doit également inciter les jeunes arbitres à s'engager ou à poursuivre dans cette voie avec professionnalisme et dévouement.»