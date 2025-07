Bâle est habillée aux couleurs de l'Euro jusqu'au 27 juillet. Photo: Getty Images

Florian Paccaud

Comparer le football masculin et féminin n’a pas de sens. Le public de ces deux spectacles est, lui aussi, différent. À 24 heures du coup d’envoi de l’Euro, les maillots de foot norvégiens - comme suisses - se font rares à Bâle, où la Nati défie les coéquipières d’Ada Hegerberg, ce mercredi (21h). «Je n’en ai vu aucun aujourd’hui (ndlr: mardi)», témoigne une photographe chargée d’aller capturer des images dans des lieux consacrés à l'événement.

Une grande place, une terrasse, des bières, des maillots, des drapeaux et des chants. En général, repérer des fans de foot lors d’un championnat d’Europe masculin est très facile. Mais le public est différent. Pour preuve, l’UEFA a autorisé les spectateurs et spectatrices des matches de mercredi - Islande-Finlande a lieu à Thoune à 18h - à venir au stade avec une bouteille d’eau qui se ferme, en plastique ou en aluminium. Le risque que les fans les utilisent, au football féminin, pour les lancer sur les arbitres ou des adversaires, est considéré comme proche de zéro.

Très peu de gens avec des maillots de foot

Dans la cité rhénane, la fan zone principale se situe à la Barfüsserplatz, alors qu’une autre a été montée à la Messeplatz. Dans cette dernière, de nombreuses activités: des jeunes jouent au foot, s’amusent dans un bassin d’eau ou avec le toboggan aquatique de 10 mètres, des curieux font différents jeux de précision, avec un ballon de foot, de basket, une canne de mini-golf ou d’unihockey. Les stands de nourriture et de boisson ne semblent pas attirer grand-monde. Une personne avec le maillot de la Nati s’arrête pour boire une bière. Elle semble bien seule et ira vite voir ailleurs.

«Je n’ai pratiquement vu personne avec des maillots de foot, confirme une employée d’un stand d’alimentation. Mais ce n’est que le premier jour, demain (ndlr: mercredi), avec le premier match, cela sera différent.» Pourtant, la Barfüsserplatz, où les parties seront diffusées sur écran géant, est plus animée. Un concert est donné sur la grande scène, des gens dansent. On aperçoit quand même quelques maillots de foot, de l’équipe du Brésil, de l’Angleterre, de la Suisse, du FC Bâle, du PSG et … un de la Norvège, floqué «Haaland». «C’est un cadeau que j’ai reçu pour Noël, ma mère est à moitié norvégienne et on dit que je ressemble à Erling. Mais je suis allemand et j’habite ici. J’ai trouvé que c’était une bonne occasion de le mettre.»

«Mes enfants adorent le foot»

Le jeune homme, qui va régulièrement voir des matches de Bundesliga, n’a encore jamais assisté à une rencontre de foot féminin dans un stade. «C’est une bonne chose qu’ils organisent cet Euro ici. J’ai pu avoir des billets pour les cinq matches qui auront lieu à Bâle, je me réjouis», ajoute le «sosie» d’Erling, qui a grandi dans le canton de Soleure, dans le même village que Riola Xhemaili. «Je ne l’ai pas entraînée, elle était dans la volée d’âge juste au-dessus. Mais elle était plus forte que les autres joueurs. D’ailleurs, la défaite contre les M15 lucernois m’a beaucoup surpris, car, quand elle jouait avec les M15 soleurois, elle était l’une des meilleures de l’équipe.»

Photo: Getty Images

À 12h, le jour du match, la Messeplatz et ses activités variées attirent plus de monde que la Barfüsserplatz, dont des maillots norvégiens. C’est de là que partira la marche des fans visiteurs pour le match. Les gens sont venus en famille, principalement des parents avec leurs enfants. «Les miens adorent le foot, c’est la première fois qu’on part à l’étranger pour suivre un tournoi», raconte Oystein, venu en Suisse avec sa femme et ses trois enfants.

«Nous sommes arrivés lundi et nous repartons jeudi, donc nous n’assistons qu’à un seul match. Bâle est une très jolie ville. La Suisse est un pays calme, un peu comme la Norvège. Quoiqu’un peu plus chère.» 1500 fans norvégiens sont attendus pour cette première rencontre, ils affluent progressivement. À 8h du coup d’envoi, l’ambiance est très calme. Le départ pour le stade Saint-Jacques est prévu à 17h30. Et la fête, sûrement moins bruyante, pourra alors vraiment commencer.