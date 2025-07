La joie des Suédoises, faciles vainqueures des Allemandes ce samedi à Zurich. Photo: Defodi Images via Getty Images

Florian Paccaud

L’enjeu de finir premier du groupe C? Ne pas tomber dans la moitié de tableau des championnes du monde espagnoles. Même si la Suède et l’Allemagne, victorieuses de leurs deux premiers matches, étaient déjà qualifiées, les deux sélectionneurs alignaient pratiquement leur meilleur onze, prenant le risque de titulariser des joueuses qui pouvaient être suspendues pour les matches à élimination directe, comme la capitaine scandinave Kosovare Asllani ou la défenseure germanique Rebecca Knaak. «Nous voulons vraiment finir en tête et jouer les quarts de finale jeudi», avait prévenu l’entraîneur scandinave Peter Gerhardsson. Mais l’Allemagne ne l’entendait pas de cette oreille. Et le duel a débuté sur les chapeaux de roue.

Trois grosses occasions durant les cinq premières minutes, les 22’552 spectatrices et spectateurs présents au Letzigrund ont tout de suite compris qu’ils n’allaient pas s’ennuyer. Après 20 secondes de jeu, la frappe de Jule Brand a été captée par Jennifer Falk, tandis que la volée de Lea Schüller est passée d’un rien à côté (2e). Dans la foulée, la Suède a réagi par l'intermédiaire de sa capitaine, mais Asllani a trop croisé sa frappe (5e). Le ton était donné

Les Suédoises, qui n’avaient encaissé qu’un seul but lors de leurs cinq derniers matches, n’ont tenu que sept minutes face à la furia germanique. Mise sur orbite par une passe en profondeur de Carlotta Wamser, Brand s’en est allé remporter son duel avec la portière nordique pour inscrire sa deuxième réussite du tournoi (7e). Mais la réponse du berger à la bergère n’a pas tardé. Bien décalée par Asllani, Stina Blackstenius n’a laissé aucune chance à Ann-Katrin Berger pour l'égalisation (12e). Quel début de match palpitant! Et ce n’était pas fini.

Filippa Angeldahl et les Suédoises joueront leur quart de finale jeudi à Zurich, possiblement face à l'Angleterre. Photo: imago/HMB-Media

La frappe de Klara Bühl a bien créé des remous (18e), mais pas suffisamment pour faire chavirer de bonheur les fans allemands. Au contraire, c’est le public suédois qui a exulté grâce à la jeune Smilla Holmberg. En solitaire, l’ancienne coéquipière de la Genevoise Smilla Vallotto à Hammarby IF est partie à l’abordage de la défense adverse. Au moment de centrer, la latérale de 18 ans a bénéficié d’un contre favorable pour tromper la gardienne adverse (25e). La chance avait choisi son camp.

L’Allemagne réduite à dix en première période

Le vent en poupe, les Suédoises n’ont pas tardé à prendre deux longueurs d’avance. Alors que Berger était battue, Wamser a suppléé sa gardienne en sauvant de la main sur la ligne. Penalty et carton rouge. Fridolina Rolflö pouvait fêter sa 100e cape avec un 33e but en sélection. Touché-coulé. Menées de deux longueurs et réduites à dix, les Allemandes n'ont certes pas pris l’eau, mais n’ont jamais réussi à redresser le cap lors d’une seconde période qui a ressemblé à un long fleuve tranquille pour la gardienne scandinave. Grâce à un quatrième but signé Lina Hurtig (80e), la Suède frappe un grand coup et marque les esprits avant d'entrer dans le vif du sujet.

Suédoises et Allemandes vont devoir patienter vingt-quatre heures pour connaître l’identité de leur adversaire en quarts de finale, très probablement la France ou l’Angleterre. Jeudi prochain au Letzigrund, les Nordiques affronteront le 2e du groupe D, tandis que les protégées de Christian Wuck croiseront le fer avec la meilleure formation du groupe de la mort. Actuellement en tête, les Bleues ont besoin d’obtenir au moins un point pour valider leur première place, dimanche face aux Pays-Bas. Même une défaite par deux buts d’écart leur suffirait pour voir les quarts. Quant aux Anglaises, elles valideront leur billet en cas de succès contre le Pays de Galles, battu 3-0 et 4-1 lors de ses deux premiers matches