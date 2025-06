Peu avant l'Euro, Murat Yakin a motivé les Suissesses

Murat Yakin (à g.) a donné des précieux conseils à Pia Sundhage et aux Suissesses Photo: ASF

Florian Paccaud

Berlin, 29.06.2024: l'équipe de Suisse masculine livre une performance historique et se qualifie pour les quarts de finale de l'Euro 2024. Un an plus tard, les Suissesses rêvent de réaliser le même exploit, chez elles, lors du Championnat d'Europe 2025 (2-27 juillet). La troupe de Pia Sundhage se trouve dans une situation un peu similaire à celle des footballeurs helvétiques avant le tournoi en Allemagne: des résultats décevants, des performances en dessous des attentes, très peu de certitudes et passablement de gens qui doutent que l'équipe parvienne à franchir le premier tour.

C'est dans ce contexte que Murat Yakin, invité par son homologue suédoise, est venu rendre visite aux Suissesses, jeudi à Nottwil, où elles effectuaient leur deuxième semaine de préparation. Le sélectionneur «a parlé pendant longtemps, raconte Viola Calligaris. C’était très intéressant.» L’objectif de cet échange était d’inspirer les coéquipières de Lia Wälti afin qu’elles soient prêtes pour le grand rendez-vous de cet été.

Le souvenir de Berlin

«Ce qui nous a rendus forts, ce n'est pas seulement la qualité individuelle, mais aussi la cohésion au sein de l'équipe, sur le terrain et en dehors», a raconté Murat Yakin pour expliquer les exploits de l’été dernier. Les Suissesses devront se montrer unies et solidaires pour espérer briller devant leur public. «Ce qui est vraiment important, c’est d’être ensemble», souligne la défenseure de la Juventus pour résumer les propos du Bâlois. Les blessures de Lara Marti et Ramona Bachmann permettront-elles, comme l’espère Pia Sundhage, de rendre l’équipe encore plus soudée? La gestion du stress et la question de la récupération au cours d’un tournoi aussi intense sont deux autres thématiques qui ont été abordées par le sélectionneur.

Calligaris était présente dans les travées de l'Olympiastadion berlinois lors de la démonstration contre l’Italie. Un moment mémorable. «D'habitude, les Suisses ne sont pas trop euphoriques, pas trop démonstratifs, raconte l’Obwaldienne. Mais là, j'ai vu comme ils pouvaient être derrière leur équipe. Dans le train, presque tout le monde avait un maillot. Et dans le stade, j’ai eu des frissons en voyant le kop helvétique.» D’excellents souvenirs qui lui donnent envie de procurer les mêmes émotions au public du Stade Saint-Jacques, le 2 juillet. «J'espère vraiment qu’on pourra faire vivre cela.»

«Pas agréable à vivre»

Les 23 sélectionnées seront dévoilées par le grand public à l'issue d'une chasse au trésor s’étendant de vendredi à lundi et permettant de découvrir qui étaient les heureuses élues. Mais les joueuses, elles, ont déjà été mises au courant aux alentours de midi. «Il y avait beaucoup de joie pour celles qui sont retenues et beaucoup de tristesse pour celles qui ont été écartées, témoigne Calligaris. Cette situation n’était vraiment pas agréable à vivre.» Vendredi en fin de journée, les noms de Noemi Ivelj, Ana-Maria Crnogorcevic, Julia Stierli et Livia Peng avaient déjà été divulgués.

Après un week-end pour se reposer et se remettre de ses émotions, la Nati se retrouvera lundi à Abtwil, dans le canton de Saint-Gall, pour sa troisième semaine de préparation. Jeudi à Winterthour, elle disputera son dernier test avant l'Euro, contre la République tchèque (18h). L'occasion de faire les derniers réglages avant le premier match, contre la Norvège. Avec l'objectif de faire vibrer tout un peuple.