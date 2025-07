Au plus près des supporters

Les Suissesses se réjouissent de rencontrer le public dimanche. Photo: UEFA via Getty Images

Blick Sport

L’équipe de Suisse féminine enthousiasme le pays! Sous la direction de Pia Sundhage, la Nati a écrit l’histoire en se qualifiant pour la première fois pour un quart de finale de l’Euro. Le rendez-vous est fixé à vendredi prochain à Berne, face à l’Espagne.

Avant cela, les fans auront l’occasion d’approcher de près les héroïnes de la Nati. Le dimanche 13 juillet, l’équipe invite le public à un entraînement ouvert au Stade du Neufeld, à Berne.

«De 16h30 à 17h45, les supporters et passionnés de football auront une nouvelle fois l’occasion de voir les stars de la Nati à l’œuvre de très près», informe l’Association suisse de football. Des stands de nourriture seront disponibles sur place, et après l’entraînement, les joueuses se prêteront volontiers au jeu des autographes et des selfies.

La fédération recommande de venir en transports publics, tout en précisant un point important: l’accès par la Bremgartenstrasse sera fermé au public. Il se fera par le côté de l’arrêt de bus «Brückfeld» et de la piscine Neufeld.