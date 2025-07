Encore des surprises dans le mercato du FC Sion?

Edimilson Fernandes est sous contrat encore une saison avec Mainz, qui l'a prêté la saison dernière au Stade Brestois. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On doit encore améliorer cette équipe pour atteindre notre objectif, qui est d'aller chercher le top 6.» Barthélémy Constantin est bien décidé à «offrir» à Didier Tholot la meilleure équipe possible, afin que l'entraîneur du FC Sion ait véritablement la possibilité d'intégrer ce «Championship group», le but avoué du club valaisan. Un défi accepté par le technicien, mais qui aurait été impossible à atteindre avec l'effectif de la saison dernière.

Alors, le directoire du FC Sion s'est activé. Anthony Racioppi a signé pour quatre saisons au but, Josias Lukembila, Rilind Nivokazi et Winsley Boteli sont venus étoffer le secteur offensif, mais les grandes manœuvres ne sont pas encore terminées, très loin de là.

Des joueurs suisses en priorité

«L'idée, principalement, c'est d'aller chercher des joueurs suisses. L'adaptation est beaucoup plus facile, et plus courte, et on veut éviter de refaire les mêmes erreurs que par le passé», a expliqué Barthélémy Constantin ce jeudi au centre d'entraînement de Riddes. Et plus précisément?

«Il y aura encore du mouvement, dans les deux sens. On aimerait déjà prêter de jeunes joueurs en Challenge League, c'est important pour leur développement et celui du club. On préfère qu'ils aient 25 à 35 matches en deuxième division plutôt que dix apparitions avec nous. Ils vont prendre de l'expérience, et ils nous seront utiles dès l'été prochain, ou même dès cet hiver en cas d'opportunité», détaille le directeur sportif du FC Sion, lequel a ensuite évoqué le cas de trois joueurs en particulier.

Anton Miranchuk sur le départ?

«En ce qui concerne le poste de gardien de but, il y a des discussions en cours concernant Timothy Fayulu. Les discussions continuent. Il est sur le départ, mais rien n'est encore officiel», précise-t-il. Les deux autres joueurs à avoir un bon de sortie sont Mohcine Bouriga et Anton Miranchuk. «Il y a des offres sur la table pour les deux. On étudie, on regarde. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne partiront pas libres, contrairement à Federico Barba et Pajtim Kasami, dont le contrat a été résilié à l'amiable. Mohcine et Anton ont une valeur marchande et, dans leur cas, ils ne partiront que si on s'y retrouve financièrement.»

Au rayon des arrivées, celle du portier italien Francesco Ruberto a été officialisée ce jeudi. Âgé de 32 ans, il s'est engagé pour trois ans. «C'est un gardien très expérimenté qui parle sans exagérer sept ou huit langues. L'autre jour au Bouveret, il a dirigé sa défense en portugais, en allemand et en français! Il est très intelligent, très intéressant, et il est en train de faire ses papiers pour être entraîneur des gardiens. Il aura un rôle à la formation chez nous, en plus de pousser Anthony Racioppi tous les jours. Anthony est le numéro 1, mais Francesco est là et bien là», explique Barthélémy Constantin, tout en ajoutant qu'un troisième gardien devrait arriver. «Le profil que l'on cherche, c'est un garçon avec un fort potentiel.»

À mi-terrain, un nom revient avec insistance, celui d'Edimilson Fernandes. Barthélémy Constantin ne s'en est d'ailleurs pas caché. «Edi est à la maison ici, il le sait. Mais il a un contrat en Allemagne et on respecte son club. Il n'y a rien de plus à dire. Dire qu'on cherche un milieu de terrain de son profil, c'est un fait.»

En attaque, Sion cherchera encore à se renforcer et le dossier Alioune Ndoye est encore sur la table. «On avance, mais rien n'est réglé.»

Un latéral gauche peut-être?

Enfin, le poste de latéral gauche pourrait être renforcé, en cas de belle opportunité, le duo Nias Hefti-Marquinhos Cipriano étant un peu léger qualitativement pour la Super League. Barthélémy Constantin n'en dira pas plus, mais s'il devait engager quelqu'un, il y a fort à parier que la recrue éventuelle serait suisse, avec de l'expérience. Fini les coups fumants, Sion l'a promis: le club valaisan veut bâtir sur du concret. Pour l'instant, de ce point de vue, le mercato est cohérent.

«Surtout, on aimerait boucler les arrivées assez vite. Le championnat de Suisse est plus petit que les autres et on commence plus vite que tout le monde. C'est une problématique, parce qu'on doit tous boucler en juin et juillet, contrairement à nos voisins. J'en ai parlé plusieurs fois à la SFL, mais c'est comme ça, on doit faire avec», grince Barthélémy Constantin.