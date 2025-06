L'hôtel Seepark à Thoune, dans lequel la Nati prendra ses quartiers samedi pour l'Euro, offre de nombreux avantages aux Suissesses. Et il n'est pas «trop» luxueux, comme peut l'être l'hôtel qu'ont choisi les Anglaises au-dessus de Zurich.

1/20 L'hôtel Seepark Thun comprend 91 chambres au total. Photo: Thomas Meier

Lucas Werder et Thomas Meier

C’est un lieu chargé d’histoire: en 1954, l’équipe masculine allemande avait élu domicile à l’hôtel Belvédère de Spiez, au bord du lac de Thoune, avant de décrocher l’un des plus grands exploits du football avec le fameux «miracle de Berne» en remportant la Coupe du monde à la surprise générale.

71 ans plus tard, à seulement huit kilomètres de là, l’équipe nationale féminine suisse espère écrire son propre conte de fées, lors de l’Euro organisé à domicile. Pour ce faire, les joueuses de Pia Sundhage ont posé leurs valises à l’hôtel Seepark de Thoune, un établissement quatre étoiles privatisé rien que pour elles durant toute la durée du tournoi. «Thoune et le Seepark nous offrent exactement ce que nous recherchions», souligne la directrice de la Nati, Marion Daube.

Un cadre soigné et fonctionnel

Le complexe dispose de 91 chambres, plusieurs salles de conférence, un espace bien-être, une salle de fitness, une piste de bowling et deux suites avec vue sur le lac, qui seront transformées en salles de massage pendant l’Euro.

Le choix de l’hôtel a été guidé par plusieurs critères, à commencer par la proximité du terrain d'entraînement, situé à quatre minutes à vélo. Une configuration qui rappelle celle de l’équipe masculine lors de l’Euro 2024 à Stuttgart.

Caroline Abbé, cheffe de délégation, a sciemment écarté les hôtels en zone urbaine, pour privilégier un lieu plus calme. «En ville, il y a certes plus d’euphorie, mais on ne peut pas se déplacer librement ni sortir prendre un café.» Le Seepark a donc rapidement fait l’unanimité.

Des kilomètres, mais un choix stratégique

Même bien situé, le camp de base de la Nati n’échappe pas aux déplacements. Les trois matches de groupe auront lieu à Bâle, Berne et Genève, ce qui représente près de 700 kilomètres à parcourir au total. Mais cela reste raisonnable comparé à d'autres sélections: l’Italie, installée à Weggis, dans le canton de Lucerne, devra en parcourir plus du double pour aller disputer ses matches à Genève, Sion et Berne.

Autre atout du Seepark: son coût modéré. «Le prix était un critère à considérer, et nous avons été très bien accueillis», explique Caroline Abbé. L’ASF a réservé l’hôtel jusqu’au 27 juillet, date de la finale. En cas d’élimination prématurée, les chambres seront remises à disposition du public. «Nous avons convenu d’un arrangement avec l’hôtel en fonction de notre parcours.»

Quand luxe rime avec Lionnes

Le site Holiday Check s’est amusé à calculer le coût moyen d’une nuitée dans chacun des 16 hôtels des équipes engagées, sur la base des 365 derniers jours.

À Thoune, une chambre double coûte en moyenne 373 francs la nuit, plaçant la Suisse dans le bas du classement.

Les Suédoises font encore plus modeste: elles logent à Cham, dans le complexe sportif « n Your Marks», où la chambre double coûte en moyenne 200 francs.

À l’autre extrémité du classement, on retrouve sans surprise l’Angleterre, tenante du titre, qui réside au luxueux Dolder Grand de Zurich. Là, une nuit coûte en moyenne 2032 francs. Si les Trois Lionnes atteignent la finale, la facture totale de leur séjour pourrait frôler le million. Les Néerlandaises, elles, ont choisi le Strandhotel Belvédère de Spiez – clin d’œil à 1954 – à 673 francs la nuit. Luxe et nostalgie.