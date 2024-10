Granit Xhaka malencontreusement (?) oublié, Vincent Sierro en défense centrale. Heureusement, Yann Sommer n'est pas dans les buts. Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin l'avait pourtant assuré vendredi en conférence de presse: le sélectionneur de la Nati ne prépare aucune surprise dans sa composition d'équipe pour affronter la Serbie samedi à Leskovac (20h45). «Tout le monde est en forme, nos onze meilleurs joueurs sont là», a déclaré le sélectionneur à la veille de la rencontre, en sous-entendant clairement que l'équipe qui allait débuter était connue et bien identifiée. Il y a ainsi très gros à parier que la Suisse s'articulera dans son désormais traditionnel 3-4-2-1, avec une défense à trois Rodriguez-Akanji-Elvedi, protégée par un double pivot composé de Granit Xhaka et de Remo Freuler. Le bloc défensif sera très vraisemblablement celui-ci.

Une composition un peu folklorique

Mais à l'heure du café ce samedi matin en Serbie, les lecteurs de «Sportski Journal» qui s'intéressent un peu au football suisse ont dû être être un peu étonnés. Le quotidien spécialisé dans le sport imagine en effet une Nati en 3-4-2-1, comme attendu, mais avec Vincent Sierro en défense centrale et surtout... sans Granit Xhaka!

S'agit-il d'une erreur du graphiste? D'une petite provocation? D'une blague? Ou d'un simple oubli? «Sportski Journal» donne en tout cas le brassard à Manuel Akanji, qui sera vice-capitaine ce samedi. A moins que le journal serbe ait des infos exclusives qu'aucun journaliste suisse n'a à sa disposition...

«Le temps est venu», implore Sportski Journal. Photo: DR

En tout cas, que ce soit dans le «Srpski Telegraf» ou dans «Sportski Journal», l'accent n'est pas mis sur la présence de joueurs d'origine albanaise dans l'équipe de Suisse. La Une du quotidien spécialisé dans le sport s'intéresse uniquement à la Serbie et à sa volonté d'enclencher un cycle vertueux. Le titre «Време је» peut se traduire par «Le temps est venu» que l'on peut interpréter de deux manières: le temps est venu de battre la Suisse après deux défaites, mais aussi de redresser la barre pour les Orlovi après une série de résultats décevants, notamment à l'Euro.

Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri sont évoqués, mais en marge

Si Granit Xhaka fait l'objet d'un encadré très neutre dans ce quotidien, qui se contente de reprendre les déclarations de Dragan Stojkovic en conférence de presse de la veille, le «Srpski Telegraf» publie lui une photo de Xherdan Shaqiri en train de célébrer en faisant l'aigle bicéphale et en rappelant qu'il ne sera pas là. Mais là aussi, il ne s'agit que d'un petit encadré, bien moins mis en valeur que la volonté de la Serbie de réussir un grand match sur le plan footballistique ou que le capitanat confié à Aleksandar Mitrovic. Dans le «Srpski Telegraf», l'encadré consacré à Xherdan Shaqiri est même plus petit que celui concernant les consignes de sécurité à respecter pour entrer dans le stade.

Les exploits de Novak Djokovic logiquement célébrés

Sinon? Les journaux serbes parlent évidemment abondamment des derniers exploits de Novak Djokovic. Le meilleur joueur de tennis de tous les temps a encore gagné vendredi à Shanghaï et le voilà désormais à deux matches de sa 100e victoire en tournoi! Les journaux serbes le célèbrent à sa juste valeur, eux qui détiennent avec lui un joueur d'exception et n'oublient pas non plus de saluer Rafael Nadal, lequel vient d'annoncer la date de sa retraite. Le duel que se sont livrés ces deux hommes pour déterminer qui est le plus grand, laissant tous les autres loin derrière, est entré dans l'histoire du sport mondial.