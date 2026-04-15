L'Argentin Javier Mascherano a démissionné de son poste d'entraîneur de l'Inter Miami, où évolue Lionel Messi. Le coach évoque des raisons personnelles, a annoncé mardi le club champion sortant de la MLS.

AFP Agence France-Presse

Le départ de Mascherano, 41 ans, en poste à Miami depuis novembre 2024 et sous contrat jusqu'en 2027, est inattendu. «Je garderai toujours en moi le souvenir de notre première étoile (ndlr: de champion MLS) et, où que je sois, je continuerai à souhaiter le meilleur au club pour l'avenir», écrit dans un communiqué du club l'ancien coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine ainsi qu'au FC Barcelone.

Lionel Messi et Luis Suarez à Miami

«Javier fera à jamais partie de l'histoire de ce club et occupera toujours une place particulière au sein de la famille de l'Inter Miami CF», a déclaré Jorge Mas, propriétaire de la franchise floridienne. L'Argentin Guillermo Hoyos, ancien sélectionneur de la Bolivie, prendra les rênes de l'équipe lors des «prochains matches», a précisé le club.

Après sept journées, l'Inter Miami occupe la troisième place de la Conférence Est de MLS. Lionel Messi est arrivé en 2023 à l'Inter Miami en provenance du PSG. Le champion du monde 2022 et octuple Ballon d'or évolue en Floride notamment aux côtés d'un autre ancien du Barça, l'Uruguayen Luis Suarez.