Plus de chien, plus de contrat! Aaron Ramsey vit un cauchemar au Mexique, où son beagle a été enlevé et lui manque énormément.

1/8 La star galloise du football Aaron Ramsey est profondément affectée. Photo: MLS via Getty Images

Benjamin Gwerder

Ce devait être le nouveau départ de sa carrière, mais pour Aaron Ramsey (34 ans), l'aventure au Mexique s'est transformée en cauchemar. L'international gallois, qui a été transféré l'été dernier aux Pumas de l'UNAM, se retrouve soudainement sans club - et depuis peu, sans sa chienne adorée. Halo, le nom de son canidé, est portée disparue depuis plusieurs semaines.

Disparu dans un ranch canin

Le beagle de dix ans était bien plus qu'un simple animal de compagnie pour la famille Ramsey. Avec son épouse Colleen, il avait déposé son chien dans un ranch canin de la station balnéaire de San Miguel de Allende (Mexique).

Lorsque le couple est venu la récupérer, Halo avait disparu sans laisser de traces. «Nos cœurs sont brisés», a écrit Aaron Ramsey sur Instagram pour accompagner une photo le montrant enlacé avec son compagnon à quatre pattes. «Que ne donnerais-je pas pour te tenir encore une fois dans mes bras».

Les Ramsey pensent qu'il s'agit d'un enlèvement

Désespéré, le milieu de terrain a lancé une campagne de recherche sur les médias sociaux. Il a publié plus d'une douzaine de messages et a d'abord offert une récompense d'environ 8500 francs à la personne qui le trouverait. Il a ensuite doublé cette somme. Malgré cela, aucune trace n'a été retrouvée lors des recherches, qui durent maintenant depuis plus de trois semaines.

Chez les Ramsey, on soupçonne que Halo a été enlevée. L'épouse des Ramsey, Colleen, a expliqué sur Instagram que les caméras de surveillance du ranch avaient soudainement cessé d'enregistrer pendant la période où la chienne avait disparu. «Je refuse de croire que Halo a simplement disparu», a-t-elle expliqué.

«Nous partons du principe que Halo est morte»

Entre-temps, les Ramsey s'attendent au pire. Dans son dernier message Instagram, l'international aux 86 sélections a expliqué qu'il partait du principe que Halo était morte. Il ne veut toutefois pas abandonner: «Nous continuerons à chercher», écrit-il, combatif.

Le chapitre mexicain de l'ancienne star de la Premier League est donc malgré tout probablement terminé. Comme le rapporte entre autres ESPN, Aaron Ramsey et le club de Mexico se sont mis d'accord sur une résiliation anticipée du contrat. Officiellement, la séparation ne devrait être confirmée qu'à la fin de la saison. Auparavant, l'ex-star d'Arsenal et de la Juve avait déjà manqué l'entraînement avec une autorisation spéciale, car il n'était pas en mesure de jouer au football, selon «El Universal».



