L'Argentin Valentin Scarsini a fait la grandeur du FC Balzers.

Stefan Kreis et Damian Seiler

Non, les Balznoises et les Balznois ne s'évanouissent pas d'admiration parce que l'influenceur Valentin «El Scarso» Scarsini s'est rendu dans la Principauté. «Ma vie a massivement changé. Je n'ai plus besoin de travailler», déclare sarcastiquement une habitante de la commune de 4600 âmes. À deux mètres de là, le gastronome culte du Liechtenstein, Ugo del Vecchio, affirme n’avoir jamais entendu parler d’un certain Monsieur Scarsini.

Pourtant, grâce à cet influenceur, le club de deuxième ligue interrégionale est connu depuis deux semaines bien au-delà des frontières du Liechtenstein. Ou, pour reprendre les mots de Scarsini: «Le monde entier connaît le FC Balzers». Depuis que l'Argentin, suivi par des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, a eu l'idée fin décembre de propulser un petit club de football sous les projecteurs, les chiffres ont explosé: plus de 420'000 personnes suivent désormais le FC Balzers.

L'influenceur est enthousiaste

Après un passage par le Brésil, l'Angleterre et Zurich, Scarsini arrive en début de semaine dans le Ländle. Il assiste à un match de hockey sur glace du HC Davos, explore la région, et s'enthousiasme pour le Liechtenstein. C’est «fantastico» ici, déclare le jeune homme de 20 ans, lançant au passage un appel à la promotion touristique: «La qualité de vie ici est la plus élevée au monde. Toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont salué. Le paysage est à couper le souffle, je veux absolument revenir».

Pourquoi avoir choisi le FC Balzers? Scarsini explique qu’il a sollicité l’intelligence artificielle pour l’aider dans son choix: «J'ai demandé à l'IA quel club avait le moins de supporters au monde». En effectuant quelques recherches, il est séduit par la tribune chaleureuse du club et, convaincu par la sonorité du nom, il tombe sous le charme de ce club fondé en 1932.

Camp d'entraînement en Argentine?

Selon l'influenceur, la ressemblance des couleurs du FC Balzers avec celles de Boca Juniors est purement fortuite. Lui-même est un fervent supporter du «Club Atlético Huracán», une autre institution du football à Buenos Aires. Un match amical entre les deux clubs dans l'une des capitales mondiales du football serait-il envisageable?

«Ce n’est pas exclu», répond Sandro Wolfinger, responsable marketing du FC Balzers. Il évoque également la possibilité d’un camp d'entraînement en Argentine. Entre-temps, le petit club est submergé de demandes de maillots, avec des milliers de commandes à traiter. Cependant, Wolfinger et Fredy Scherrer, président du club, restent réalistes: toute cette frénésie autour du FC Balzers pourrait s’essouffler aussi vite qu’elle a commencé.

C'est sans doute aussi l’opinion de la sarcastique habitante de Balzers.