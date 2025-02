Neymar a marqué dimanche son premier but depuis son retour au Santos Photo: Guilherme Dionizio

ATS Agence télégraphique suisse

Le Brésilien de 33 ans a cependant trouvé le chemin des filets sur penalty seulement, et de surcroît lors d'un match du championnat de l'Etat de Sao Paulo, face à un club de quatrième division.

Toujours très loin de son meilleur niveau, Neymar a ouvert le score à la 14e minute en prenant le gardien d'Agua Santa à contrepied, avec son habituelle course d'élan saccadée. Il a ainsi signé sa 139e réalisation en 234 rencontres sous les couleurs du Santos, qu'il avait quitté en 2013 pour rejoindre l'Europe et le FC Barcelone.

Victoire 3-1 pour Santos

Il s'agit également de son premier but depuis le 3 octobre 2023. L'ancien du Paris Saint-Germain était alors un joueur du club saoudien Al-Hilal, avec lequel il a résilié son contrat fin janvier pour rentrer au pays.





L'aventure de Neymar dans le Golfe a été jalonnée de nombreuses blessures qui l'ont largement empêché de fouler les terrains. Le meilleur buteur de la sélection brésilienne n'a participé qu'à sept matches avec Al-Hilal en plus d'un an et demi. Son retour au Santos, bien qu'acclamé, suscite des inquiétudes quant à sa forme physique et à son niveau footballistique actuel.

Dimanche, en plus de son but, le Pauliste a délivré une passe décisive, autre première sur les quatre matches qu'il a disputés depuis son arrivée au Brésil. Son équipe l'a emporté 3-1.