Oui, cette ex-star du Barça travaille bien à Intersport

Lionel Messi, Sergi Roberto, Neymar, Andres Iniesta, Luis Suarez, Marc-Andre ter Stegen, Samuel Umtiti, Javier Mascherano, Ivan Rakitic, Jérémy Mathieu et Gerard Pique: un seul de ces onze joueurs travaille aujourd'hui à Intersport. Photo: Getty Images

Blick Sport

Jérémy Mathieu a toujours fait office de bouffée d'air frais dans le monde artificiel, arrogant et superficiel du football professionnel. L'ancien latéral gauche de l'équipe de France et du FC Barcelone a mené sa carrière à des hauteurs exceptionnelles, mais en toute humilité. Sa reconversion suit le même chemin.

Après sa retraite sportive en 2020, celui qui a également joué à Toulouse et à Sochaux et était réputé pour la qualité de son pied gauche et de son jeu de tête, a bien réfléchi à ce qu'il voulait faire. Et le voilà salarié d'un magasin Intersport dans la région marseillaise, où une personne l'a croisé, lui a demandé une photo et a enflammé les réseaux sociaux..

Le premier réflexe a été de crier au «fake». Comment un joueur au CV aussi prestigieux aurait-il besoin de travailler en tant qu'employé d'un magasin de sport pour gagner sa vie? Serait-il ruiné? Ou alors est-il le propriétaire du magasin, ou en tout cas le directeur? Rien de tout ça. En toute humilité, Jérémy Mathieu a trouvé un travail comme «monsieur tout le monde» et mène une vie tranquille auprès des siens dans le sud de la France, ainsi que l'a expliqué le site LesViolets.com, lequel s'intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin l'actualité du Toulouse FC, le club de son ancien joueur.

Le magasin, au moins, a bénéficié d'un coup de pub gratuit et pas du tout prémédité. La belle histoire.