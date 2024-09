La Suède et le Danemark vont officiellement soumettre auprès de l'UEFA leur candidature commune à l'organisation de l'Euro 2029 féminin. Les deux pays l'ont annoncé mardi.

Suède et Danemark font candidature commune

ATS Agence télégraphique suisse

Les deux fédérations ont déclaré vouloir organiser «le plus grand championnat d'Europe féminin de l'histoire». «Nous savons à quel point il est important de participer à l'organisation de championnats, notamment pour inspirer et encourager davantage de filles à pratiquer ce sport», a souligné le président de la fédération suédoise Fredrik Reinfeldt.

Les travaux de préparation à une candidature commune et le dialogue avec de potentielles villes hôtes «battent leur plein», ont fait savoir la SvFF et la DBU. Le duo Suède-Danemark est en concurrence avec le Portugal et l'Allemagne. L'UEFA annoncera officiellement le nom du pays hôte en 2025.

Le Danemark a été hôte de l'Euro 1991 de football féminin, et la Suède a accueilli l'évènement à deux reprises, une première fois avec la Norvège en 1997 et une deuxième fois seule en 2013.

En 2029, le trophée de l'Euro féminin pourrait être remis en Scandinavie Photo: PETER KLAUNZER

L'Euro 2025 doit se disputer en Suisse du 2 au 27 juillet.