Ramona Bieri

Bien triste nouvelle dans le monde du football. L'ancien international croate Nikola Pokrivac est décédé vendredi soir dans un accident de voiture à Karlovac (Croatie). Il n'avait que 39 ans.

Selon les médias croates, il était en route avec trois coéquipiers après l'entraînement lorsque l'accident, lourd de conséquences, s'est produit. Plusieurs véhicules ont été impliqués et une autre personne est décédée. Les coéquipiers de Nikola Prokrivac ont été grièvement blessés.

«En ce moment choquant et d'une tristesse inimaginable, où nous avons perdu une jeune vie, il n'y a pas de mots de réconfort», a déclaré le président de la fédération croate Marijan Kustic, cité dans un communiqué. «Je ne peux qu'exprimer mes plus sincères condoléances à la famille de Nikola et à ses proches pour cette perte irremplaçable».

Sept titres au pays

Au cours de sa carrière, Nikola Pokrivac a notamment joué pour le Dinamo Zagreb, l'AS Monaco et le Red Bull Salzbourg. Ses anciens clubs le pleurent également. «Nikola fera à jamais partie de la famille du Dinamo - en tant que milieu de terrain talentueux, combattant sur le terrain et personne au grand cœur», écrit le Dinamo Zagreb sur X. Avec le club, il a fêté trois victoires en coupe et quatre titres de champion. «Nos pensées vont à sa famille et à ses amis. Repose en paix, Nikola», lui dit le Red Bull Salzbourg en guise d'adieu.

Nikola Pokrivac a joué 15 fois pour l'équipe nationale croate, aux côtés de Mladen Petric et Ivan Rakitic. Il a notamment disputé l'Euro 2008 en Suisse et en Autriche, entrant en jeu lors du troisième match de groupe. Il a dû mettre un terme à sa carrière professionnelle en 2015 en raison d'une maladie, mais a continué à jouer en quatrième division de son pays jusqu'à cette fin tragique.