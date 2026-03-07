Lucas Blondel prêté à Huracan par Boca Juniors

Lucas Blondel quitte Boca Juniors pour Huracan, en prêt jusqu'à la fin de la saison. Peut-il encore espérer monter dans le train de la Coupe du monde?

Lucas Blondel (29 ans) a disputé quatre matches avec l’équipe de Suisse, en tout en 2025. Depuis, le sélectionneur de la Nati, Murat Yakin, ne l’a toutefois plus convoqué. L’une des raisons pourrait être le manque de temps de jeu de l’arrière latéral aux Boca Juniors. Depuis sa dernière sélection face aux États-Unis en juin, il n’a en effet disputé aucun match.

Pour remédier à cette situation et conserver une chance de monter dans le train menant à la Coupe du monde, Lucas Blondel change de club et rejoint le rival de la ville, le CA Huracán. Comme l’a annoncé le club de Buenos Aires, le défenseur possédant la double nationalité suisse et argentine est prêté jusqu’en décembre, avec une option d’achat. Le montant de celle-ci n’a pas été communiqué.