L'Égypte se qualifie de justesse pour les quarts de la CAN

L'Égypte, l'un des favoris de la compétition, a eu besoin de la prolongation pour éliminer le Bénin en huitièmes de finale (3-1 a.p.), et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations, lundi à Agadir.

AFP Agence France-Presse

L'Égypte, la nation la plus titrée de la compétition, s'est qualifié par un trou de souris pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations, en ayant souffert 120 minutes contre le Bénin (3-1 a.p.), lundi à Agadir. À l'image du Maroc hôte face à la Tanzanie dimanche (1-0), les Pharaons ont longtemps coincé contre un adversaire supposément plus faible, qui a compensé par un engagement de tous les instants.

La solution est venue sur un corner joué à deux, transformé de la tête par Yasser Ibrahim (97e), qui a surpris l'arrière-garde béninoise, si vigilante jusque-là. Mohamed Salah a tué le suspense sur contre à la toute fin (120e+3). Le rêve de Mohamed Salah de remporter la CAN pour la première fois, après deux finales perdues, reste d'actualité: la star de Liverpool jouera contre la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso, samedi, pour une place dans le dernier carré.

Mais son équipe aura laissé des plumes durant les deux heures qu'a duré le combat l'opposant aux Guépards, la 92e nation mondiale, qui ont frôlé l'exploit sous la baguette de leur expérimenté entraîneur Gernot Rohr, 72 ans, dont quinze à sillonner l'Afrique. Côté infirmerie, le défenseur Mohamed Hamdy et l'attaquant Mahmoud Trezeguet sont tous les deux sortis sur blessure. Ceux qui sont restés sur le terrain n'ont pas forcément rassuré. Omar Marmoush (8e) et Mo Salah (89e) ont perdu des duels face au gardien Marcel Dandjinou.

Marwan Attia (70e) a ouvert le score d'une reprise puissante aux 16 mètres plein axe, qui a sorti l'Égypte de sa torpeur... momentanément. Le Bénin en a profité en arrachant la prolongation (83e) sur une action où le portier Mohamed El-Shenawy a commis deux erreurs. Le buteur béninois, Jodel Dossou, qui a catapulté dans le but le ballon relâché par le gardien égyptien, évolue en cinquième division française, à l'US Pays du Valois (N3) dans l'Oise.

Sous la menace d'une hypothétique séance de tirs au but, exercice piège par excellence, l'Egypte se devait de faire la différence avant. Ibrahim, d'une tête lobée, a offert une énorme bouffée d'air aux siens, avant que Salah termine le travail en contre, alors que le Bénin poussait pour égaliser à nouveau.



