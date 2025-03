Le club de première division suédoise IF Brommapojkarna va continuer à évoluer dans son enceinte. La «taxe sur la bière» prévue par la ville de Stockholm a été abolie.

Photo: IMAGO/Bildbyran

Blick Sport

L'IF Brommapojkarna était en danger. À la suite d'une «taxe sur la bière» imposée par la ville de Stockholm, le club de première division suédoise cherchait des solutions pour déménager. En effet, avec cet impôt, le loyer du Grimsta IP, l'enceinte du club, aurait pu augmenter de plus de 30% selon le journal «Mitt i Stockholm», qui révèle toute l'affaire ce jeudi.

Brommapojkarna, qui a la pire moyenne de spectateurs par match, s'était renseigné sur la possibilité d'emménager à la 3Arena, enceinte de 30'000 places qui accueille déjà Hammarby et Djurgårdens. «Mais Grimsta IP est notre priorité, et si nous obtenons nos conditions, il sera notre terrain pour longtemps encore pour nos matches à domicile», a expliqué Peter Kleve, le directeur du club.

Heureusement pour lui et après une réunion exceptionnelle entre les autorités et le club, la taxe sur la bière a été repoussée. Mais la ville de Stockholm compte revenir à la charge à l'automne 2026 pour reparler à nouveau du loyer. Pour le moment, les supporters de Brommapojkarna pourront se rendre aux matches de leur équipe et fêter cela… avec une bonne bière.