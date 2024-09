La Côte d'Ivoire a battu la Zambie (2-0) en qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais son sélectionneur n'a pas trop apprécié le jeu des questions-réponses avec la presse. Et l'a sèchement fait savoir.

Emerse Faé a été un peu agacé en conférence de presse malgré la victoire 2-0.

«Passe tes diplômes et viens prendre ma place!» Ainsi a répondu Emerse Faé à un journaliste après la victoire des Eléphants face à la Zambie vendredi. Le sélectionneur ivoirien, récent vainqueur de la CAN, n'a pas du tout apprécié l'échange avec ce journaliste et l'a fait savoir.

Qu'est-ce que ce sera quand la Côte d'Ivoire perdra un match...