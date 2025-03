Entre Dominik Szoboszlai et Arda Güler, ça s'envenime

1/4 «Ferme ta gueule!» Arda Güler (à droite) provoque le Hongrois Dominik Szoboszlai. Photo: Getty Images

Christian Müller et Joël Hahn

Ces deux-là ne peuvent pas se voir! Arda Güler et Dominik Szoboszlai en sont venus aux mains lors du match retour de la Ligue des Nations entre la Turquie et la Hongrie (3-0). Arda Güler a provoqué le Hongrois par un geste où il porte le doigt à ses lèvres. «Ferme ta gueule!», tel est le message sans équivoque. Le pire pour Dominik Szoboszlai: c'est Arda Güler lui-même qui marque le 2-0 pour la Turquie.

La querelle entre les deux hommes a des répercussions sur Instagram: Dominik Szoboszlai commente un post du journal sportif hongrois «Nemzeti Sport» par «1088». 1088, soit le nombre de minutes qu'Arda Güler a disputées cette saison avec le Real Madrid, dont un tiers en Copa del Rey... A titre de comparaison, Dominik Szoboszlai compte le triple de temps de jeu à Liverpool.

«Ce type est une blague»

La réponse ne se fait pas attendre et Arda Güler réplique vivement contre la star de Liverpool. «Ce type est une blague! Six buts vont-ils suffire pour qu'il se taise enfin?» Avec cette déclaration provocatrice, qui fait référence au score de 6-1 pour la Turquie sur l'ensemble des deux matches, le jeune homme continue de jeter de l'huile sur le feu et d'attiser l'ambiance déjà tendue entre les deux hommes. Sur les réseaux sociaux, son commentaire fait sensation. Reste à savoir si Dominik Szoboszlai réagira encore ou si les choses se calmeront petit à petit.

La carrière de l'ancien prodige Arda Güler s'est quelque peu essoufflée depuis son transfert de Fenerbahçe à l'été 2023. Dès sa première saison à Madrid, il n'a pas vraiment trouvé son rythme de croisière, notamment en raison de blessures. Selon «Sport Bild», l'Eintracht Francfort et le RB Leipzig sont intéressés par un prêt.

Arda Güler se débrouille mieux avec l'équipe nationale: lors de l'Euro, il a mené la Turquie jusqu'aux quarts de finale (1-2 contre les Pays-Bas), à la surprise générale. Et les Turcs sont promus dans le groupe A de la Ligue des Nations grâce à leur succès 6-1 contre la Hongrie.