Alisha Lehmann de retour en Angleterre

Blick Sport

Alisha Lehmann est de retour en Angleterre après un an et demi passé en Italie. La joueuse de 27 ans rejoint dès à présent Leicester City. Après West Ham, Everton et Aston Villa, c'est déjà son quatrième club dans la Women's Super League, la plus haute division anglaise. Elle a récemment joué une saison à la Juventus, puis six mois à Côme, mais n'a réussi à s'imposer comme titulaire dans aucun des deux clubs.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

À Leicester, les choses devraient désormais changer. «J'ai beaucoup appris et joué avec des joueuses formidables, mais je suis heureuse d'être de retour en Angleterre», a déclaré Lehmann dans le communiqué du club. «Leicester est un club formidable. J'ai hâte de jouer ici et de montrer à tous ce dont je suis capable.»