Les joueurs de Boca Juniors ont craqué après leur élimination précoce en Copa Libertadores. Photo: Getty Images

Julian Sigrist

Boca Juniors a déjà atteint douze fois la finale de la Copa Libertadores, dont six fois en tant que vainqueurs. Seul Independiente a remporté l'équivalent sud-américain de la Ligue des champions plus souvent encore. L'Alianza Lima, l'adversaire de Boca au second tour, n'a en revanche jamais remporté ce titre. Pour les Argentins, c'est donc une honte de s'incliner 6-7 aux tirs au but contre le champion péruvien.

Un grand attroupement

L'Alianza Lima avait déjà posé les jalons pour la suite de la compétition lors du match aller, lorsqu'il s'était imposé à domicile (1-0). Le match retour dans le chaudron de Buenos Aires s'annonçait très chaud. Après un peu plus d'une heure, une faute provoque une grosse bagarre et le match doit être interrompu pendant cinq minutes. Cinq joueurs écopent d'un carton jaune et deux assistants d'un carton rouge.

Du point de vue du jeu, c'est surtout Boca Juniors qui domine, mais cela ne suffit pas pour faire mieux que 2-1 après 120 minutes. C'est pourquoi le match se joue aux tirs au but. Après que les neuf premiers tireurs ont tous réussi, le gardien de Lima Guillermo Viscarra pare le dixième tir, décisif.

Le candidat à l'équipe nationale Lucas Blondel assiste depuis le banc à l'élimination de son club. Au match aller, l'arrière droit était encore dans le onze de départ, mais au milieu de terrain. Par la suite, son amie et experte ESPN Morena Beltran a créé la controverse en critiquant sévèrement l'entraîneur de Boca Fernando Gago pour ses compositions. «Il change de système à chaque match. Le milieu de terrain n'est pas le même lors de deux rencontres. Une fois, l'un joue comme ailier, une autre fois au centre», a déclaré Morena Beltran.

Un début de saison faible

Le géant du football argentin avait déjà fait l'objet de remous auparavant. Boca avait certes dépensé 42 millions d'euros en hiver pour de nouvelles recrues, mais Fernando Gago n'en était pas satisfait. Avant le début de la saison, il s'était donc plaint auprès du club que celui-ci n'avait pas acheté les joueurs qu'il souhaitait. Par la suite, le début de la nouvelle saison s'est également soldé par un échec. Sur les quatre premiers matches de championnat, les Argentins n'avaient en effet pu gagner qu'un seul.