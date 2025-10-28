Dunfermline, ses mines de charbon, sa magnifique abbaye et son stade de football niché au coeur de la ville: voilà le décor qui attend les Suissesses ce mardi à quelques kilomètres d'Edinbourg.

Dunfermline, c'est gris, mais c'est joli. Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'histoire ne dit pas son nom, ni celle de l'adorable beagle qui l'accompagne, mais le fait est que cet homme d'une soixantaine d'années promène son canidé à la lumière de l'éclairage de son téléphone portable ce lundi dans le parc public qui surplombe la gare de Dunfermline. Précision importante: il est 17h. Et oui, il fait nuit à cette heure-là en Ecosse, sans avoir besoin pour cela de s'enfoncer dans les terres, puisque Dunfermline se situe dans le council area du Fife, à quelques minutes d'Edinbourg, où l'équipe de Suisse a atterri dans la foulée de son joli succès contre le Canada (1-0), vendredi à Lucerne.

Les Suissesses ont découvert ce stade typique du Royaume-Uni lundi soir. Photo: keystone-sda.ch

Pia Sundhage et ses joueuses, à peine sorties de l'avion, ont emprunté le Forth Bridge par la route et ont donc rejoint Dunfermline, cette cité de 50'000 habitants où les feuilles mortes se ramassent en ce début d'automne non pas à la pelle, mais au camion-remorque, et où les enfants partent à la «public school» le matin emmitouflés comme s'ils s'apprêtaient à emprunter le télécabine pour l'école de ski de Veysonnaz, le bonnet et les gants étant ici des accessoires aussi précieux que le cartable. A quelques mètres de là, un «lad» se rend chez son opérateur téléphonique en short et maillot de foot. Scènes de vie...

La pluie à l'horizontale, cette gifle permanente

A Dunfermline, le soleil se montre quand il en a envie, et chacune de ses apparitions apporte l'espoir fou, mais à chaque fois déçu, de s'y agripper comme on le ferait d'un souffle de vie, jusqu'à ce qu'un coup de vent, accompagné d'un zeste de pluie à l'horizontale, la meilleure, vienne vous rappeler que la vie ne fait pas de cadeaux et la météo écossaise non plus.

La splendide «Abbey and Palace» de Dunfermline. Photo: DR

A Dunfermline, cette ville qui a connu la prospérité grâce à ses mines de charbon, et survit en étant devenue la périphérie d'Edinbourg, là où habitent ceux qui ne veulent ou peuvent pas loger dans la grande ville voisine, la principale attraction de la ville est la somptueuse «Abbey», laquelle se dresse sous la principale rue marchande et vaut à elle seule la visite. Âgée de près de 1000 ans, cet ancien monastère de moines bénédictins abrite les sépultures de plusieurs reines et rois d'Ecosse. Cette beauté sobre et grise provoque une certaine émotion solennelle en pénétrant dans ce palais de pierre, où l'écho porte le poids de l'histoire.

Le stade, au détour d'une alignée de maisons en briques

Retour au centre-ville, en passant par un magasin de kilts au coin de la rue, comme pour bien rappeler où l'on se trouve, et direction le stade, à un petit kilomètre de là.

Non, ce n'est pas un cliché, ce magasin se trouve bien tout proche de la principale rue marchande de Dunfermline. Photo: DR

Pour rejoindre l'East End Park, il suffit de sortir un petit peu du «city centre», de longer le parc public, de suivre les alignées de maisons individuelles, celles avec le palier sur le trottoir, et, juste après le Aldi, voici que se dresse, comme toujours dans le Royaume-Uni, le stade de football local, au détour d'un virage. Ici, pas de stade en périphérie: le ballon rond se vit au coeur de la vie, à côté d'un garage Vauxhall, en face du studio d'une esthéticienne accolé aux pompes funèbres.

Pas de pub à l'horizon, mais le «Legends Bar» dans le bâtiment, à côté de l'entrée VIP, et puis, en entrant dans l'enceinte du Dunfermline Athletic Football Club, se dévoile ce véritable stade typique de la Grande-Bretagne, avec ces tribunes rectangulaires, ce gazon parfait et ce vent frais, encore lui, qui vient vous fouetter les joues.

L'East End Park avec ses 11'480 places et même... un rayon de soleil! Photo: DR

Les Suissesses y disputeront donc une rencontre amicale, pour autant que ce mot veuille dire quelque chose dans le contexte du football international, ce mardi dès 19h30 heure locale, 20h30 en Suisse. Il fera nuit depuis longtemps, il fera froid, il pleuvra sans doute, et ce joli stade de 11'480 places connaît tout ça. La Nati voulait l'Ecosse? Elle est servie. Elle l'a. En plein comme il faut!