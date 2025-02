Yann Sommer et l'Inter s'inclinent largement à Florence

Yann Sommer a vécu une soirée compliquée du côté du Stade Artemio - Franchi Photo: IMAGO/Goal Sports Images

AFP Agence France-Presse

Deux mois après l'arrêt de la rencontre à la 16e minute après le malaise cardiaque du joueur de la Fiorentina Edoardo Bove, l'Inter pouvait en cas de succès à l'issue des 74 minutes de jeu programmés ce jeudi revenir à la hauteur du Napoli.

Mais l'équipe de Simone Inzaghi a perdu pied après une première période équilibrée. Elle a concédé un premier but sur un corner repris instantanément par Luca Ranieri (59e), puis Moise Kean, transformé depuis qu'il a quitté la Juventus Turin l'été dernier, a mis KO les champions d'Italie en titre avec ses 14e et 15e buts de la saison en Serie A (68e et 89e).

Avant la 24e journée qui verra l'Inter affronter de nouveau la Fiorentina lundi, Naples totalise 54 points, soit trois de plus que son dauphin lombard, qui a compté jusqu'à deux matches de retard mais dont le calendrier est désormais à jour.

La Fiorentina, après cette troisième victoire de suite, a grimpé à la 4e place (42 pts).

Grand espoir du football italien, Bove, 22 ans, a suivi la rencontre du banc des remplaçants. Depuis qu'il a été équipé d'un défibrillateur sous-cutané, il attend les conclusions d'une commission médicale pour savoir si sa carrière, en Italie au moins où ce genre de dispositif est interdit pour la pratique du sport, est terminée.