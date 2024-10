Deux matches reportés en Espagne à cause des inondations

La rencontre entre Valence et le Real Madrid, prévue samedi et comptant pour la 12e journée de Liga, a été reportée à une date ultérieure en raison des inondations qui ont frappé durement la région de Valence, a annoncé la fédération espagnole jeudi.

«Au-delà des reports, le football espagnol a voulu montrer sa solidarité avec les personnes touchées, notamment avec les proches des personnes décédées dans cette catastrophe naturelle», explique la fédération (RFEF) dans un communiqué publié jeudi. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le match Valencia-Real, prévu samedi pour la 12e journée de Liga, a été reporté à une date ultérieure en raison des inondations qui ont frappé durement la région de Valence, a annoncé la fédération espagnole jeudi.

Le match entre Villarreal, au nord de Valence, et le Rayo Vallecano, prévu samedi également est aussi reporté, ainsi que toutes les rencontres de football, amateures ou professionnelles, dans la région où 92 personnes, au moins, sont décédées parmi les 95 morts que compte provisoirement le pays après les pires inondations depuis plus de cinquante ans.

«Au-delà des reports, le football espagnol a voulu montrer sa solidarité avec les personnes touchées, notamment avec les proches des personnes décédées dans cette catastrophe naturelle», explique la fédération (RFEF) dans un communiqué publié jeudi.

«C'est pourquoi tous les matches disputés hier dans les compétitions organisées par la RFEF ont été précédés de minutes de silence respectueuses. Cette situation se répétera pendant le week-end», précise-t-elle encore.

300 litres d'eau par mètre carré

Lanterne rouge du championnat, Valence avait d'ores et déjà demandé à ce que la réception du Real Madrid, 2e, soit reportée à une date ultérieure.

Selon l'Agence nationale de météorologie espagnole, plus de 300 litres d'eau par mètre carré (soit 30 cm) sont tombés dans la nuit de mardi à mercredi dans plusieurs villes de la région de Valence, avec une pointe à 491 litres (49,1 cm) dans le petit village de Chiva. C'est l'équivalent «d'une année de précipitations», a-t-elle précisé.

Le bilan actuel de 95 morts, le plus élevé depuis des inondations qui avaient fait 300 morts en octobre 1973, est appelé à augmenter, parce qu'il y a encore «de nombreux disparus», avait prévenu mercredi soir le ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres.

La région de Valence et la côte méditerranéenne espagnole en général subissent régulièrement, en automne, le phénomène dit de la «gota fria» (la «goutte froide"), une dépression isolée en haute altitude qui provoque des pluies soudaines et extrêmement violentes, parfois pendant plusieurs jours.

Les scientifiques affirment que les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur et les tempêtes, sont à la fois de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses en raison du changement climatique.