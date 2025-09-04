«Il n'y avait que des Maghrébins et des noirs.» Les propos polémiques de Pierre Ménès font le tour des réseaux sociaux. De quoi provoquer de vives réactions, dont celle de l'ancien international français Djibril Cissé.

Pierre Ménès est au centre d'une nouvelle polémique. Photo: AFP

Blick Sport

Pierre Ménès a provoqué une vive réaction après des propos tenus lors d’une émission diffusée sur TVL. L’ancien consultant, passé notamment par Canal +, a déclaré: «J’ai mis mon fils au club de Torcy. Et évidement, et je suis désolé de le dire parce que c’est la vérité, dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des noirs. C’est la réalité du football en Île-de-France, et du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d’honneur en région parisienne, vous verrez qu’il y a en général un blanc sur le terrain. Il est gardien de but ou arrière droit. Et regardez l’équipe de France, aujourd’hui, il y a onze noirs».

Ces paroles ont rapidement été relayées sur les réseaux sociaux et ont entraîné de nombreuses réactions, dont celle de l’ancien international français Djibril Cissé. Sur X, l’ex-attaquant, passé notamment par Liverpool, a écrit: «Très déçu de toi @PierreMenes», accompagnant son message d’émojis exprimant la déception et le dégoût.

Le club de Torcy, situé en Seine-et-Marne, est reconnu en France pour sa formation de jeunes joueurs. Plusieurs footballeurs professionnels, comme Paul Pogba, Randal Kolo Muani ou Jeff Reine-Adélaïde y ont évolué avant de rejoindre des centres de formation de clubs professionnels. Chaque année, ses équipes attirent l’attention des recruteurs de Ligue 1 et de clubs étrangers, faisant de cette structure un passage important pour de nombreux jeunes talents.